PSD susține că programul său economic a fost bine primit de FMI

Pachetul de măsuri pregătit de PSD pentru relansarea economică a fost prezentat delegației FMI și „a fost foarte bine primit”, a declarat secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, într-o conferință de presă. Oficialul susține că programul ar putea aduce o creștere de 3% în următorii trei ani și a invitat partenerii de coaliție să contribuie cu propuneri.

Radu Oprea mai susține că măsurile propuse ar putea aduce o creștere economică de 3% în următorii trei ani. „Am lucrat serios în interiorul PSD, pe departamente, pentru a construi acest program. Acum îi chemăm pe colegii noștri de coaliție să aducă îmbunătățiri”, a declarat Oprea.

Oficialul mai spune că PSD intenționează să pună pe masa Guvernului un draft legislativ, care ulterior va fi discutat cu mediul de afaceri și sindicatele.

Radu Oprea a mai spus că discuțiile cu reprezentanții FMI au avut loc în paralel cu cele purtate de Guvern. La întâlniri au participat Sorin Grindeanu și alți lideri PSD.

„Ne-am întâlnit şi noi cu delegaţia FMI, cei de la PSD. A fost acolo şi preşedintele Sorin Grindeanu şi Marian Neacşu, am fost mai mulţi colegi şi le-am spus despre acest program de relansare economică şi a fost primit foarte, foarte bine”, a afirmat oficialul.

El a adăugat că experții FMI ar fi spus că România „are nevoie de acest impuls” pentru economie și că programul propus ar merge în direcția potrivită.

Potrivit secretarului general al Guvernului, măsurile din program vizează stimularea proiectelor noi. „Nu vorbim de a taxa ceea ce există deja, ci de stimularea proiectelor noi. Statul român va câștiga, pentru că aceste investiții aduc plusvaloare în timp”, a declarat Oprea.

El susține că este necesară o schimbare de discurs. „Trebuie să ieșim din această mentalitate a apocalipsei. România are antreprenori de succes, capital puternic și potențial pentru investiții străine. Dacă arătăm aceste lucruri, intrăm într-un cerc virtuos: economia crește și bugetul se întărește”, a spus oficialul PSD.