Politica Grindeanu a prezentat „planul PSD de relansare economică”







Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, programul intitulat „Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”. Liderul social-democrat a afirmat că obiectivul este ca românii „să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult” şi că, dincolo de austeritate, există un plan viabil de relansare economică. „Dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci principalul instrument este acela de a oferi creştere economică”, a subliniat Grindeanu.

„Am intitulat acest program ‘Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri’. România are nevoie de reformă, are nevoie de restructurare şi de reducerea cheltuielilor statului. Aici există unanimitate în cadrul coaliţiei, dar mai are nevoie de ceva, de creştere economică. România are nevoie în acelaşi timp de speranţă şi de viziune”, a declarat preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu a mai remarcat că „nu avem un plan de ţară” şi a insistat că soluţia trebuie să fie una concretă.

„Noi, la Partidul Social-Democrat, ne asumăm acest lucru şi venim cu o propunere, cu un plan de relansare economică. Companiile din România şi românii trebuie să vadă dincolo de întunericul austerităţii un program coerent de dezvoltare. Planul nostru se bazează pe investiţii, în special pe cele greenfield, pe crearea de noi locuri de muncă şi pe creşterea producţiei. Doar cu investiţii reale în industrie, agricultură, sănătate şi inovare, toate susţinute de o energie mai ieftină, putem menţine creşterea economică din ultimii ani”, a punctat liderul PSD.

Întrebarea centrală, a spus Grindeanu, este cum pot fi realizate aceste investiţii în condiţiile unui deficit ridicat.

„Toate propunerile noastre nu pun presiune pe buget. Majoritatea sunt facilităţi pe termen lung care se autofinanţează, sau bani din fonduri europene şi alte surse fără impact bugetar direct. De exemplu, propunem metoda creditului fiscal, ţintită către investiţii noi şi zone defavorizate. Aceasta presupune deduceri din impozitul pe profit, pe o durată de cinci ani, cu posibilitatea extinderii la zece”, a explicat preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu a precizat că programul se bazează pe trei instrumente „simple, eficiente şi verificabile”. „Primul este cel al garanţiilor de stat pentru IMM-uri. IMM-urile reprezintă energia reală a economiei. Relansarea economică are nevoie de o finanţare rapidă. De aceea propunem o schemă de garanţii de stat pentru creditele IMM-urilor: 60% pentru investiţii şi 40% pentru capital de lucru. Garanţia publică deblochează creditarea acolo unde riscul este mare, dar potenţialul este real”, a spus liderul PSD.

El a descris această măsură ca fiind „pro-muncă, pentru că stimulează angajările, pro-productivitate, pentru că răsplăteşte inovaţia, şi pro-finanţare privată, pentru că multiplică fiecare leu public în credite către economie”. Al doilea instrument, a continuat Grindeanu, vizează companiile care investesc în cercetare, inovare şi dezvoltare.

„Trăim o perioadă în care inteligenţa artificială devine realitate cotidiană. Vrem să creştem economia bazată pe proprietatea intelectuală. România are oportunităţi şi talente, iar datoria noastră este să le ajutăm să producă plus valoare. Propunem sprijin de până la 50% prin credit fiscal pentru investiţii în centre de date şi inteligenţă artificială. De asemenea, o super deducere de până la 200% pentru cheltuielile de cercetare şi dezvoltare pe cinci ani, precum şi credit fiscal de 30% pentru astfel de cheltuieli, plus acces la credite cu cost redus. Toate se încadrează în regulile permise de Uniunea Europeană”, a subliniat preşedintele interimar al PSD.

Aceste măsuri, a explicat Grindeanu, generează locuri de muncă pentru cercetători şi ingineri, contribuind nu doar la creşterea salariilor, ci şi la dezvoltarea economică pe verticală.

„Niciun plan de relansare nu este complet fără tineri”, a afirmat Grindeanu. El a amintit că rata şomajului în rândul tinerilor care nu lucrează şi nu sunt în educaţie depăşeşte 24%. „Propunem o primă de stabilitate de 1.000 de lei pe lună în primele 12 luni de angajare şi 1.250 de lei pe lună în al doilea an, pentru tinerii angajaţi pentru prima dată, pe perioadă nedeterminată. Aceste scheme sunt finanţate din fonduri europene disponibile, dar nefolosite de România”, a adăugat liderul PSD.

El a precizat că angajatorii vor avea obligaţii clare: contractele trebuie să continue minimum 12 luni după finalizarea facilităţilor, iar firmele vor prezenta rapoarte de formare la 6-12 luni. În plus, statul îşi va recupera sprijinul dacă obligaţiile nu sunt respectate.

Grindeanu a anunţat ţintele asumate prin program: „Cel puţin 25.000 de tineri integraţi pe piaţa muncii, circa 1.000 de proiecte de cercetare şi inovare sprijinite şi minimum 200 de produse şi servicii noi pe piaţă. Pentru IMM-uri, suma totală garantată se ridică la 15 miliarde de lei.”

În final, liderul PSD a concluzionat:

„Nu propunem cheltuieli suplimentare, ci investiţii în oameni şi idei. Vrem să punem România la treabă. România poate mai mult, prin muncă, inovaţie şi şanse egale. Românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult, că poate să ofere un plan viabil de relansare economică şi nu doar austeritate extremă. Dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, singurul instrument este creşterea economică. Românii trebuie să simtă că ţara merge înainte, că oferim speranţă şi viziune.”