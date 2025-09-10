Politica

PSD, aproape de ieșirea de la Guvernare. Dezvăluirea lui Sorin Grindeanu

PSD a fost la un pas să iasă de la guvernare, după cum a dezvăluit președintele formațiunii politice, Sorin Grindeanu. Pe fondul neînțelegilor cu partenerii de guvernare, liderul social-democraților s-a gândit să rupă alianța. Dar a revenit asupra deciziei, pentru a nu declanșa o crică politică uriașă.

PSD ar fi vrut să iasă de la guvernare. Calculele care l-au oprit pe Sorin Grindeanu

„A fost un moment peste care eu personal am trecut foarte greu; am vrut să propun ieșirea de la guvernare. Am zis să încercăm să nu fim declanșatorii unei crize. Niciodată nu mă va convinge cineva că deținuții politici, veteranii de război — care mai sunt 416 — nu merită sprijin. Am încercat să îi conving pe colegii de la PNL. Mi s-a spus că am dreptate, dar premierul decide”, a spus Grindeanu la România TV.

„Și atunci am zis să facem două proiecte de lege”

„Și atunci am zis să facem două proiecte de lege, pe care le-am depus în Parlament și vreau să fie dezbătute și votate în regim de urgență. Unul este pentru mame și CASS, iar celălalt pentru categoriile menționate. Un al treilea proiect, pe care nu l-am depus încă, include măsuri fiscale: categorii pentru care se poate deduce TVA”, a mai afirmat președintele PSD pentru sursa citată.

Nu are garanții din partea partenerilor

Liderul partidului spune că nu are siguranța că partidele din Coaliție vor vota proiectele propuse de PSD pentru relansarea economie. Însă a precizat că face un apel la bun-simț. Gridneau are convingerea că porpunerile social-democraților vor fi aprobate și că este sigur că președintele Nicușor Dan ar dori să repare anumite situații extreme.

„Nu am nicio garanție, fac doar un apel la bun-simț. Eu sunt optimist și cred că vor trece. Sunt sigur că președintele României ar vrea să repare anumite excese. Hai să treacă legea”, a declarat Grindeanu.

 

 

