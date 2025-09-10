Social Mircea Fechet: Proiectele hidroenergetice blocate sunt un act de sabotaj instituțional







Mircea Fechet, fost ministru (PNL) al Mediului, a cerut conducerii actuale a ministerului să elibereze urgent acordurile pentru proiectele hidroenergetice Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana și Cornetu-Avrig, care sunt blocate de două luni. „Hidrocentralele sunt coloana vertebrală a unui sistem energetic sigur și predictibil, dar și un scut împotriva viiturilor”, a spus acesta, în Parlament.

Deputatul PNL Mircea Fechet a atras atenția asupra blocajului administrativ de la Ministerul Mediului, unde patru mari proiecte hidroenergetice sunt blocate de două luni, deși respectă toate condițiile legale și Consiliul Suprem de Apărare a Țării le-a declarat investiții de interes public major.

„România nu își mai poate permite luxul paraliziei administrative. Hidrocentralele sunt coloana vertebrală a unui sistem energetic sigur și predictibil, dar și un scut împotriva viiturilor. Fiecare zi de întârziere înseamnă facturi mai mari pentru consumatori și o dependență sporită de importurile de energie”, a spus acesta.

El îl acuză pe actualul lider al Ministerului Mediului că „sfidează CSAT” și blochează proiecte care ar putea asigura energie curată, mai ieftină și protecție pentru comunitățile vulnerabile.

„Un proiect ținut în sertar este o baricadă împotriva interesului public. Este un act de sabotaj instituțional și o amenințare la stabilitatea României”, a mai spus acesta.

De asemenea, potrivt fostului ministru, proiectele ar asigura siguranța oamenilor și a gospodăriilor din zeci de localități, protejându-le de riscurile tot mai frecvente ale viiturilor. „În același timp, înseamnă punerea în siguranță a oamenilor și gospodăriilor din zeci de localități care trebuie protejate de riscurile tot mai frecvente ale viiturilor, trebuie să beneficieze de alimentare cu apă, inclusiv de rezerve pentru perioadele secetoase”,

Fechet solicită emiterea imediată a acordurilor de mediu pentru cele patru investiții și pune accent pe prioritizarea interesului național față de orice blocaj administrativ.

„Cât am fost la Mediu, mi-am propus să nu existe nicio zi de întârziere la proiectele de importanță strategică, fie că a fost vorba de Amenajările Hidroenergetice Răstolița, Cerna – Belareca, fie de proiectele de autostrăzi, drumuri expres”, a mai adăugat acesta.