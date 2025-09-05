Economie

Bonusuri la Romsilva: Un milion de euro pentru 13 directori, în doi ani

Bonusuri la Romsilva: Un milion de euro pentru 13 directori, în doi ani
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat că, în ultimii doi ani, 13 directori de la Romsilva au reușit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare totală de aproximativ 1 milion de euro. „Vorbim de niște discrepanțe uriașe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni”, a spus Buzoianu.

Ministrul a precizat că aceste sume nu apar din neant.

Acești bani apar din bugetul Romsilva, care este un buget care se constituie că se taie anumite păduri, se fac lucrări. Banii aceștia pot fi reorientați către administrarea pădurilor

Reorganizarea instituției: de la 99 de directori la 12

Diana Buzoianu a anunțat că reorganizarea Romsilva este în curs, iar numărul de directori va fi redus drastic. „Din 99 de directori vor rămâne 12, prin reorganizare”, a spus ministrul, la un post TV.

Ea a explicat că reorganizarea a fost introdusă în ordonanță de urgență, astfel încât să fie realizată pe baza unei hotărâri de guvern, la propunerea Ministerului Mediului: „Era unul dintre argumentele aduse de Federația Sindicatelor Silva că nu ar fi scris cuvântul reorganizare în lege. Iată că acum și scrie”.

Diana Buzoianu

Sursa foto: Dianna Buzoianu/Facebook

Ministrul a precizat că, de luni, hotărârea de Guvern va fi pusă în dezbatere publică, iar după 30 de zile lucrătoare în care aceasta va sta în transparență, va putea fi adoptată. „Vrem să fim absolut siguri că această reorganizare va ține în instanțe. Vrem să fim absolut siguri că această reorganizare nu va fi întoarsă niciodată din pașii pe care i-a făcut până în momentul de față”, a adăugat ea.

Bonusurile de pensionare la Romsilva

Ministrul a criticat valoarea actuală a bonusurilor, considerând-o exagerată: „Trebuie să existe un plafon clar la care, peste acest plafon, să nu fie posibil să primești un bonus de pensionare.

Când vorbim de bonusuri de pensionare de 100 de mii de euro de la momentul în care te-ai pensionat, acolo nu mai este vorba de un bonus de pensionare. Acolo este vorba de niște averi care se dau, practic, la propriu în buzunarul unor oameni, doar pentru că au fost în sistem și pentru că au avut niște funcții de conducere în acest sistem”.

