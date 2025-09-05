Politica Guvernul a modificat Codul silvic, prin ordonanță de urgență, pentru a se putea reorganiza Romsilva







Guvernul României a adoptat vineri o ordonanță de urgență care aduce modificări unui articol din Codul silvic, conferind astfel posibilitatea luării unor măsuri de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin hotărâre de guvern.

Inițiativa legislativă aparține autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul silviculturii și vine în contextul necesității îndeplinirii jalonului 24 prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prin această decizie, se creează pârghia legală necesară pentru restructurarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

„Prin modificarea adusă Codului silvic este creat temeiul legal pentru organizarea și funcționarea, precum și măsurile de reorganizare a Romsilva, care este aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor”, a transmis Guvernul.

De asemenea, noul act normativ pune bazele unei administrări sustenabile a fondului forestier aflat în proprietatea publică a statului și gestionat de Romsilva.

Regia Națională a Pădurilor se află în centrul atenției publice în ultimele săptămâni, după apariția unor informații referitoare la acordarea de prime și diverse sporuri în cadrul instituției de stat.

„Măsurile de organizare și funcționare, precum și de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității”, se arată în proiectul de OUG.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul legislativ joacă un rol crucial în atingerea unuia dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Guvernul justifică necesitatea adoptării urgente a unei ordonanțe de urgență prin faptul că România se află într-o situație excepțională, cauzată de presiunea timpului și de riscul pierderii fondurilor europene.

Potrivit notei de fundamentare, actul normativ este esențial pentru a ajusta cadrul legal actual, în vederea asigurării implementării corecte a jalonului 24 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiectul prevede modificări care permit organizarea, reorganizarea, restructurarea și funcționarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

„Considerând că România se confruntă cu o situaţie extraordinară determinată de presiunea timpului şi de riscul pierderii finanţării europene, adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ devine indispensabilă pentru corectarea cadrului juridic existent pentru implementarea în mod corespunzător a jalonului 24 din PNRR. Prin modificarea propusă prin proiectul de act normativ se creează temeiul pentru organizarea, reorganizare, restructurarea, precum şi pentru funcţionarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva”, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.