Social

Metodă inovativă folosită în Alpi la modernizarea singurului baraj eligibil pe PNRR

Metodă inovativă folosită în Alpi la modernizarea singurului baraj eligibil pe PNRRSursa foto: ABA Crisuri
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Lucrările la barjul Leșu au început în 1969. Au fost finalizate în patru ani. A fost o lucrare complexă, în premieră pentru România. 300 de oameni au muncit la acumularea de apă, după ce autoritățile comuniste au conștientizat că Oradea are nevoie de o rezervă de apă. Acum, Barajul Leșu e singurul din România reabilitat cu fonduri PNRR.

Baraj Leșu

Sursa foto: ABA Crisuri

Impermeabilizare, cu o tehnologie folosită în Alpi

Barajul e acum martorul a încă unei premiere. S-a trecut acum la impermeabilizarea taluzului. Aceasta nu se face oricum. Ci cu o tehnologie modernă, folosită cu succes pe barajele din Franța și Italia. Mai exact o tehnologie folosită în Alpi. Impermeabilizarea se face după ce muncitorii au lucrat acolo în trei schimburi. Pentru a finaliza lucrările de pregătire și consolidare a taluzului din beton.

Baraj Leșu

Sursa foto: Aba Crisuri

"După o perioadă intensă de muncă, s-a trecut la o etapă importantă: impermeabilizarea taluzului cu o tehnologie modernă, folosită cu succes pe barajele din Franța și Italia – și aplicată acum în România!Aplicarea membranei de impermeabilizare reprezintă o etapă cheie și o noutate pentru infrastructura hidrotehnică din țara noastră. Este o metodă modernă, verificată cu succes pe baraje europene din zone montane dificile. Mă bucur că putem aduce această experiență și la Barajul Leșu”, a declarat Pásztor Sándor, directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri.

Soluție inovatoare care aduce un plus de siguranță și durabilitate

„Este o soluție inovatoare, adaptată condițiilor montane, care aduce un plus de siguranță și durabilitate barajului Leșu”, a declarat Pásztor Sándor, directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri.Stadiul lucrărilor a depășit 25%, iar echipele lucrează intens pentru a menține ritmul susținut.
 Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și are ca scop reabilitarea completă a barajului, modernizarea sistemelor de control și protejarea ecosistemului local

Barajul Leșu a fost proiectat şi construit să reziste garantat 90 de ani. Însă cu o condiție. Să fie golit şi să intre în revizie la 30 de ani. Ceea ce nu s-a întâmplat.  A fost golit în 2015.Fiindcă avea  infiltraţii şi reprezenta un pericol. Aproape 10 ani a stat gol. Lucrările la baraj trebuie să fie în august 2026.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie
S-a stabilit valoarea sprijinului financiar în Programul Rabla 2025
S-a stabilit valoarea sprijinului financiar în Programul Rabla 2025

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:54 - Cele mai tensionate momente de la Insula Iubirii, din toate sezoanele
21:46 - Un bărbat, încătușat pe Aeroportul „Henri Coandă” după ce a avut un comportament agresiv
21:33 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie
21:27 - Zeci de organizații cer CNCD să monitorizeze protestul anti-migranți din București. Tensiuni înaintea manifestației p...
21:16 - Ursula von der Leyen, după vizita în România: Țara este un atu esenţial pentru securitatea Europei
21:06 - S-a stabilit valoarea sprijinului financiar în Programul Rabla 2025

Proiecte speciale