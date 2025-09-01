Social Metodă inovativă folosită în Alpi la modernizarea singurului baraj eligibil pe PNRR







Lucrările la barjul Leșu au început în 1969. Au fost finalizate în patru ani. A fost o lucrare complexă, în premieră pentru România. 300 de oameni au muncit la acumularea de apă, după ce autoritățile comuniste au conștientizat că Oradea are nevoie de o rezervă de apă. Acum, Barajul Leșu e singurul din România reabilitat cu fonduri PNRR.

Barajul e acum martorul a încă unei premiere. S-a trecut acum la impermeabilizarea taluzului. Aceasta nu se face oricum. Ci cu o tehnologie modernă, folosită cu succes pe barajele din Franța și Italia. Mai exact o tehnologie folosită în Alpi. Impermeabilizarea se face după ce muncitorii au lucrat acolo în trei schimburi. Pentru a finaliza lucrările de pregătire și consolidare a taluzului din beton.

"După o perioadă intensă de muncă, s-a trecut la o etapă importantă: impermeabilizarea taluzului cu o tehnologie modernă, folosită cu succes pe barajele din Franța și Italia – și aplicată acum în România!Aplicarea membranei de impermeabilizare reprezintă o etapă cheie și o noutate pentru infrastructura hidrotehnică din țara noastră. Este o metodă modernă, verificată cu succes pe baraje europene din zone montane dificile. Mă bucur că putem aduce această experiență și la Barajul Leșu”, a declarat Pásztor Sándor, directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri.

Stadiul lucrărilor a depășit 25%, iar echipele lucrează intens pentru a menține ritmul susținut.