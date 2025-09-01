Social

Când va începe programul Rabla. Data a fost stabilită

Când va începe programul Rabla. Data a fost stabilităProgramul Rabla / Sursă foto: arhiva EVZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Ministerul Mediului confirmă că ediția din acest an a programului Rabla, destinată exclusiv persoanelor fizice, va începe cel târziu la finalul lunii septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Diana Buzoianu, în timpul unei vizite oficiale la Dumbrăvița, județul Timiș.

Când începe programul Rabla

Potrivit acesteia, procedurile administrative sunt în fază avansată, iar ordinul de lansare se află în prezent în transparență publică.

Programul Rabla pentru persoane fizice - avem până vineri în transparenţă ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri… Deci cel târziu la finalul lunii septembrie, pe calendarul pe care l-am agreat cu AFM-ul, nu ar trebui să se ducă mai târziu de septembrie”, a declarat ministrul.

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu/ Sursa foto Captură video

Procesul presupune ca dealerii auto să aibă un termen de aproximativ 10 zile lucrătoare pentru a se înregistra în noul program, după care vor putea fi deschise înscrierile pentru persoanele fizice interesate. Oficialii estimează că mii de români vor putea beneficia de noile vouchere pentru achiziționarea de autovehicule mai puțin poluante.

Se coace un partid prezidențial pentru Nicușor Dan. Jurnalistul EvZ Dan Andronic a lansat un scenariu politic, bazat pe informații. EXCLUSIV
Se coace un partid prezidențial pentru Nicușor Dan. Jurnalistul EvZ Dan Andronic a lansat un scenariu politic, bazat pe informații. EXCLUSIV
Toamnă cu temperaturi neobișnuite. ANM spune cum va fi prima zi de școală
Toamnă cu temperaturi neobișnuite. ANM spune cum va fi prima zi de școală

Voucherele rămân la fel

În ceea ce privește stimulentele financiare, Diana Buzoianu a precizat că acestea rămân la nivelurile stabilite anterior.

„Voucherele pentru maşinile cu motor termic, cele hybrid, plugin hybrid rămân la fel cum erau prevăzute iniţial, pentru cele electrice va rămâne la 18.500 lei vouicherul. 200 de milioane de lei este bugetul total”, a explicat ministrul.

Rabla Plus

Sursa foto: Freepik

Prin această alocare, autoritățile speră să încurajeze în continuare trecerea treptată spre un parc auto mai prietenos cu mediul. Mașinile electrice și hibride vor beneficia de cea mai mare susținere financiară, în timp ce autovehiculele cu motor clasic vor avea subvenții mai reduse, dar păstrate la nivelul din edițiile precedente.

Rabla, unul dintre cele mai longevive programe

Programul Rabla este unul dintre cele mai longevive și populare proiecte guvernamentale din domeniul protecției mediului, fiind lansat pentru prima dată în urmă cu mai bine de un deceniu. De-a lungul timpului, acesta a contribuit la casarea a sute de mii de mașini vechi și la reînnoirea treptată a parcului auto național.

Deși edițiile trecute au fost criticate pentru birocrația ridicată și pentru numărul limitat de locuri, oficialii speră ca varianta de anul acesta să fie mai flexibilă, mai ales datorită extinderii perioadei de înscriere pentru dealerii auto și alocării suplimentare de fonduri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:51 - Se coace un partid prezidențial pentru Nicușor Dan. Jurnalistul EvZ Dan Andronic a lansat un scenariu politic, bazat ...
10:44 - Începe Anul Nou Bisericesc. Tradiții, semnificații și obiceiuri legate de prima zi a lunii septembrie
10:36 - Trump vrea să trimită Garda Națională la Chicago, după un val de crime
10:29 - Echinocțiul de toamnă 2025: când are loc și ce înseamnă acest fenomen astronomic
10:19 - Djokovic, atacat după ce a decis să susțină protestele contra regimului Vučić
10:11 - Incendiu la o fabrică din Sebeș: Patru persoane au fost rănite, două cu arsuri grave

Proiecte speciale