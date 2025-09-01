Social Când va începe programul Rabla. Data a fost stabilită







Ministerul Mediului confirmă că ediția din acest an a programului Rabla, destinată exclusiv persoanelor fizice, va începe cel târziu la finalul lunii septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Diana Buzoianu, în timpul unei vizite oficiale la Dumbrăvița, județul Timiș.

Potrivit acesteia, procedurile administrative sunt în fază avansată, iar ordinul de lansare se află în prezent în transparență publică.

„Programul Rabla pentru persoane fizice - avem până vineri în transparenţă ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri… Deci cel târziu la finalul lunii septembrie, pe calendarul pe care l-am agreat cu AFM-ul, nu ar trebui să se ducă mai târziu de septembrie”, a declarat ministrul.

Procesul presupune ca dealerii auto să aibă un termen de aproximativ 10 zile lucrătoare pentru a se înregistra în noul program, după care vor putea fi deschise înscrierile pentru persoanele fizice interesate. Oficialii estimează că mii de români vor putea beneficia de noile vouchere pentru achiziționarea de autovehicule mai puțin poluante.

În ceea ce privește stimulentele financiare, Diana Buzoianu a precizat că acestea rămân la nivelurile stabilite anterior.

„Voucherele pentru maşinile cu motor termic, cele hybrid, plugin hybrid rămân la fel cum erau prevăzute iniţial, pentru cele electrice va rămâne la 18.500 lei vouicherul. 200 de milioane de lei este bugetul total”, a explicat ministrul.

Prin această alocare, autoritățile speră să încurajeze în continuare trecerea treptată spre un parc auto mai prietenos cu mediul. Mașinile electrice și hibride vor beneficia de cea mai mare susținere financiară, în timp ce autovehiculele cu motor clasic vor avea subvenții mai reduse, dar păstrate la nivelul din edițiile precedente.

Programul Rabla este unul dintre cele mai longevive și populare proiecte guvernamentale din domeniul protecției mediului, fiind lansat pentru prima dată în urmă cu mai bine de un deceniu. De-a lungul timpului, acesta a contribuit la casarea a sute de mii de mașini vechi și la reînnoirea treptată a parcului auto național.

Deși edițiile trecute au fost criticate pentru birocrația ridicată și pentru numărul limitat de locuri, oficialii speră ca varianta de anul acesta să fie mai flexibilă, mai ales datorită extinderii perioadei de înscriere pentru dealerii auto și alocării suplimentare de fonduri.