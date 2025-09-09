Politica Grindeanu a anunțat că PSD prezintă joi un program de redresare a economiei







Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va prezenta joi programul de relansare economică a României, după ce marți s-a întâlnit cu mai mulți miniștri, inclusiv cu secretarul general al Guvernului, vicepremierul, ministrul sănătății, ministrul muncii, ministrul energiei și ministrul transporturilor, pentru a discuta principalele măsuri și priorități ale planului, relatează Mediafax.

PSD anunță că își va prezenta joi propriul plan de relansare economică, fără a mai aștepta inițiativele premierului Ilie Bolojan.

„Vom prezenta joi și în zilele următoare ceea ce am gândit noi în programul PSD de relansare economică. Și asta a fost rostul discuțiilor mele de astăzi cu mai mulți miniștri. ”, a transmis acesta.

Președintele interimar Sorin Grindeanu precizează că propunerile discutate cu miniștrii vor fi transmise coaliției după finalizarea lor.

Sorin Grindeanu reafirmă poziția PSD privind taxarea progresivă și critică practicile prin care TVA-ul este dedus în România. Președintele interimar al partidului susține că partidul social-democrat nu poate renunța la principiile unei politici fiscale echitabile, chiar și în contextul colaborării cu partide de dreapta.

Grindeanu subliniază că această viziune fiscală corectă reprezintă un element definitoriu al PSD și că partidul va continua să promoveze măsuri care să asigure o distribuție justă a poverii fiscale, în ciuda reticenței partenerilor de coaliție față de această abordare.

Președintele interimar explică că al treilea pachet de măsuri fiscale va include reglementări menite să îmbunătățească modul în care Taxa pe Valoare Adăugată este administrată și colectată.

Grindeanu dă exemple concrete, precum achizițiile de haine sau hrană pentru animale efectuate pe firmă, care reduc semnificativ încasările la buget. Liderul social-democrat avertizează că astfel de practici, vizibile și în centre comerciale precum Mall-ul Băneasa, necesită reglementări clare pentru a asigura o colectare corectă și echitabilă a TVA.