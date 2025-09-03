Economie Domeniul vizat pentru o eventuală creștere a TVA, confirmat de Nicușor Dan







Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la Cernavodă, că o majorare generală a TVA nu este în discuţie. Referitor la sectorul HoReCa, el a menţionat că „este o discuţie, într-adevăr, dar care ar urma să se aplice de la 1 ianuarie”.

Şeful statului a vorbit și despre vizita Fondului Monetar Internaţional în România: „Este o vizită periodică a FMI-ului şi nu-i nimic surprinzător în asta”. Nicuşor Dan a mai anunţat că Agenţia de Rating Moody's se află în România şi că, în aproximativ zece zile, va publica un raport: „Totodată, şi Agenţia de Rating Moody's este în România, cam în 10 zile o să iasă cu un raport”.

Despre evaluările internaţionale, preşedintele a declarat:„Este un lucru foarte bun că România a fost evaluată bine, adică am rămas la acelaşi nivel de către Fitch şi Standard&Poors. Asta este ce contează în relaţia României cu pieţele financiare.”

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, la prezentarea pachetului doi de măsuri fiscale, că singura discuţie privind TVA a fost legată de sectorul HoReCa, unde cota a rămas la 11%.

„Nu s-a pus această problemă. Am tot fost întrebat despre discuţiile legate de creşterea de TVA. Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui Guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale, de la 19% la 21%, a fost situaţia TVA-ului pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei HoReCa, unde a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească.

Şi am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, se ar putea menţine TVA-ul.”

Şeful Executivului a precizat că, în cazul în care lucrurile nu merg către o conformare voluntară, o eventuală creştere a TVA va viza strict sectorul HoReCa: „Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creştere de TVA, dar doar în sectorul HHoReCa.”