Economie Localurile de lux din Herăstrău, între scandaluri și controale la comandă. Milionarilor nu le mai ajunge pontonul







Cei care au localurile de lux din Herăstrău par să fie la cuțite potrivit informațiilor din spațiul public. Mai exact patronul de la Casa di David, ar avea ceva de împărțit cu cel de la Brasserie.

Emil Oprea și Antoin Maurice Meiță, cunoscut ca Moni Meiță par să fi ajuns la cuțite, deși în trecut au fost asociați. Tensiunile au ieșit la iveală în nenumărate rânduri între cei doi, chiar și în public. Drept urmare Emil Oprea, care ar fi mai slobod la gură nu s-ar fi sfiit să înjure ca la ușa cortului.

Mai exact l-ar fi bălăcărit pe Moni chiar în fața clienților de la Casa di David. Pe de altă parte, nici Moni nu ar fi stat cu brațele încrucișate. Potrivit informațiilor din spațiul public și acesta ar fi ripostat. Și-ar fi folosit influența din diferite instituții și ar fi trimis controale peste concurență. Cumva acest lucru este confirmat de numărul de controale care au avut loc prin vecini. Cei doi foști asociați au deținut Brasserie împreună.

La acel moment Meiță avea împreună cu Cătălin Mailat, Casa di David. Acesta din urmă ar fi fost în trecut un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vântu, potrivit informațiilor din spațiul public. Iar Casa di David este unul dintre localurile preferate de politicieni, dar și de vedete. Călin Popescu Tăriceanu, Mircea Geoană, Elena Udrea, dar și Ion Țiriac sunt doar câțiva dintre cei care trec pragul acestui restaurant.

În ceea ce-l privește pe Oprea, acesta ar mai fi avut și alte afaceri. Mai exact Straco Holding, compania soră a lui Straco Group, care avea și un dosar la DNA cu același nume. de altfel în acest dosar au fost implicați tot felul de celebri printre care și ginerele lui Traian Băsescu. Patronul firmei mamă era acuzat de dare de mită de 8 milioane de euro către primăria Sectorului 1.