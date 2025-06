Social Un nou resort, lângă București. Accesibil atât membrilor clubului, cât și vizitatorilor







Un nou spațiu pentru evenimente, un restaurant și o piscină vor fi deschise în această lună publicului, în cadrul National Golf & Country Club, un resort ce se întinde pe 75 de hectare.

National Golf & Country Club, un resort aproape de București

Deși nu a fost inaugurat oficial, The Gallery este deja cel mai așteptat și căutat loc din București pentru evenimente corporate, private și gale.

Designul contemporan al sălii este realizat de AA Studio Architecture & Design, în colaborare cu Alex Adam, un arhitect de renume internațional, cunoscut pentru proiectele sale de resorturi în Italia și Namibia, vile în Miami, Dubai și Abu Dhabi, precum și pentru lucrări locale precum Casa di David, Maison des Arts și hotelul Qosmo din Brașov.

Resortul, gestionat de LOFT

Atât spațiul pentru evenimente, cât și restaurantul și piscina din cadrul National Golf & Country Club sunt gestionate de LOFT, un lider al industriei horeca din România, recunoscut la nivel internațional.

„Pentru noi, parteneriatul cu National Golf & Country Club a fost o oportunitate firească de a extinde filosofia LOFT într-un nou teritoriu - acela al ospitalităţii specifice acestui tip de resort.

The Green by LOFT, sala de evenimente The Gallery şi zona de piscină sunt expresii diferite ale aceleiaşi intenţii: de a crea spaţii în care gustul, arhitectura, serviciile şi atmosfera formează o experienţă coerentă şi memorabilă.

Am gândit aceste componente ca locuri în care vii natural - pentru un brunch, o întâlnire importantă, o cină discretă sau o zi petrecută în aer liber. Într-un loc care respiră natură, am adus un nou standard de lifestyle, ancorat în relaxare autentică şi estetică funcţională,” a declarat Ion Biriş, fondator LOFT.

Recreând atmosfera de la El Capitan, restaurantul The Green by LOFT oferă un meniu creat de chef Adrian Tihulca, interpretat zilnic de chef Alexandru Nedelcearu, cu influențe mediteraneene și orientale.

Teren de Golf, la National Golf & Country Club

Jucătorii profesioniști de golf au la dispoziție un meniu special conceput pentru sportivi.

Piscina în aer liber, proiectată tot de AA Studio Architecture & Design, completează experiența de relaxare, iar oaspeții pot beneficia de un bar exterior, un spațiu de lounge dotat cu șezlonguri confortabile, baldachine și zone de umbră, perfecte pentru relaxare după o partidă de golf sau ca destinație de weekend.

Zona este accesibilă atât membrilor clubului, cât și vizitatorilor.

„National Golf & Country Club nu este doar un teren de golf sau un resort - este un proiect care redefineşte felul în care trăim, ne relaxăm şi construim comunităţi. Colaborarea cu LOFT a fost esenţială – pentru că avem aceleaşi standarde, aceeaşi rigoare în detalii şi aceeaşi viziune despre experienţa oaspetelui. Investim nu doar în facilităţi, ci în stilul de viaţă pe care vrem să îl propunem României şi vom continua dezvoltarea cu o zonă de wellness şi facilităţi pentru activităţi complementare, până în 2026,” a declarat Metin Doğan, fondator al clubului.