Justitie Decizie definitivă a ÎCCJ: ANAF va trebui să restituie OMV Petrom sute de milioane de lei







Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat o sentință definitivă care stabilește că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să restituie OMV Petrom suma de 435,6 milioane de lei. Această decizie pune capăt unui litigiu de lungă durată, inițiat în urma unei dispute legate de plata TVA-ului pentru o tranzacție din 2007.

Decizia, dată publicității pe 4 iunie 2025, reprezintă o victorie semnificativă pentru OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi din România.

Compania va recupera astfel sumele pe care le-a achitat în 2013, ca urmare a unei decizii de impunere fiscală emise de ANAF. Aceasta viza TVA-ul aferent unei achiziții realizate în 2007, precum și accesoriile fiscale (dobânzi și penalități) care au fost adăugate la valoarea inițială a sumei de 228,2 milioane lei.

Cazul a început în decembrie 2013 și a fost marcat de mai multe etape legale, fiind un exemplu al complexității litigiilor fiscale care implică regimul TVA.

Decizia definitivă a ÎCCJ vine într-un context în care disputele fiscale între autoritățile fiscale și marile companii din România continuă să reprezinte o provocare atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru sistemul judiciar.

În septembrie 2007, OMV Petrom (pe atunci Petrom SA) a semnat un acord cu Petromservice, companie controlată indirect de Sorin Ovidiu Vântu și Liviu Luca. Tranzacția, evaluată la aproximativ 1,43 miliarde lei, a vizat achiziția activităților de servicii petroliere, a mijloacelor fixe și a bunurilor de inventar, precum și preluarea unui număr de 10.000 de angajați.

Facturile emise pentru această tranzacție în februarie 2008 includeau TVA-ul de 228,2 milioane lei, sumă achitată integral de OMV Petrom. În urma unui consult al celor două părți cu ANAF cu privire la regimul fiscal al operațiunii, autoritatea fiscală a emis un proiect de soluție fiscală, considerând că tranzacția nu era supusă TVA-ului.

Ca urmare, Petromservice a anulat unilateral facturile cu TVA și a emis unele noi, fără această taxă, solicitând totodată rambursarea TVA-ului deja achitat. În august 2008, compania a primit suma de 228,2 milioane lei de la stat, înainte de a intra în insolvență în martie 2009.

După rambursarea TVA-ului către Petromservice, ANAF a schimbat abordarea și, în 2009, a stabilit că tranzacția trebuia să fie supusă TVA-ului și că Petromservice nu avea dreptul la rambursarea acestei taxe. Autoritatea fiscală a emis o decizie de impunere de 278 milioane lei, sumă care figurează și în prezent în tabelul de creanțe al Petromservice (acum cunoscută sub denumirea PSV Company și aflată în faliment).

Tot în 2009, OMV Petrom a dedus TVA-ul aferent tranzacției, considerând că aceasta fusese corect taxată inițial. Însă, în urma unui control ANAF din 2012, Fiscul a revenit asupra poziției sale și a concluzionat că Petrom nu putea deduce TVA-ul, deoarece facturile emise de Petromservice nu mai conțineau TVA. În baza acestei evaluări, ANAF a emis o nouă decizie de impunere, obligând OMV Petrom la plata unei sume de 435,4 milioane lei, reprezentând TVA dedus plus accesorii.

În februarie 2013, OMV Petrom a achitat integral suma, dar în decembrie același an a contestat în instanță decizia ANAF, cerând restituirea banilor.

Procesul a avut o evoluție îndelungată, iar un prim verdict semnificativ a fost dat în noiembrie 2013, când Curtea de Apel București a stabilit că tranzacția dintre PSV Company și OMV Petrom era, de fapt, supusă TVA-ului, în funcție de modul de desfășurare al acesteia. Deși procesul privind restituirea sumelor a fost suspendat, în noiembrie 2023, instanța a confirmat că decizia referitoare la aplicabilitatea TVA a fost definitivă.

Ulterior, în august 2024, OMV Petrom a câștigat procesul la Curtea de Apel București, iar în iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul ANAF și a obligat autoritatea fiscală să restituie integral suma achitată de companie, plus 150.000 lei pentru cheltuieli de judecată.

Decizia instanțelor a avut un impact semnificativ asupra rezultatelor financiare ale OMV Petrom. Compania a raportat un câștig net de aproximativ 200 milioane lei în cadrul profitului din exploatare pentru trimestrul al doilea din 2025.

„Litigiul se referă la probleme fiscale vechi, legate de tranzacții realizate cu mai mult de 10 ani în urmă. Procesul a fost îndelungat, iar decizia finală a fost pronunțată abia în T2 2025. De aceea, rezultatele financiare au fost reflectate în acest trimestru”, a declarat Alina Popa, director financiar al OMV Petrom, potrivit profit.ro.