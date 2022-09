Exclusiv. Celebrul cârciumar Teodor Meiță, patronul restaurantului Mc Moni’s, i-a făcut “cârciumărește” pe judecători în dosarul lui Marian Vanghelie

Meiță senior a fost chemat în calitate de martor, ca să își amintească despre o petrecere de Revelion din urmă cu mulți ani. La vremea aceea, Marian Vanghelie, în calitate de primar al sectorului 5, care organiza celebrul Vanghelion la Romexpo, ar mai fi organizat și o petrecere privată la restaurantul Mc Moni’s, unde costurile ar fi fost achitate de către persoane care îi plăteau lui Vanghelie comisioane mascate.

La petrecerea lui Vanghelie, sponsorii au adus vin de calitate

La acel Revelion, sponsorii lui Vanghelie, spune procurorii, au adus vin de calitate și alte produse, pentru mesele fostului primar. Și factura finală, aia pentru care s-a consumat peste ce a fost adus de acasă, a fost plătită tot de către un sponsor, care, între timp, a devenit și denunțător în dosar.

Martorul a fost leit personajul principal din “Secretul lui Bachus”

Teodor Meiță, celebrul cârciumar, a venit în fața instanței, ca să își reconfirme declarațiile făcute în urmă cu mai mulți ani, în fața procurorilor DNA și a judecătorilor de la Tribunalul București. Când l-am văzut în sală, mi-am adus aminte despre celebrul film, “Secretul lui Bachus”. Am văzut un om îmbrăcat modest, într-o cămașă cu mânecă scurtă, o vestă de fâș și pantaloni gri, vechi și cu cel puțin două numere mai mari decât poartă. În picioare avea niște pantofi boțiți, care nu au mai văzut crema de ghete de pe vremea când erau noi, probabil acum câteva zeci de ani. Exact, “nea Bahus”, din film. Aceiași ochi obraznici, aceiași atitudine de om simplu, dar care ști multe despre mulți. Toată prestația lui, de când a fost chemat la microfonul unde se dau declarații și până am schimbat câteva vorbe pe holul Curții de Apel, a fost ca a lui “nea Bachus”, din celebrul film pe care l-am invocat.

Meiță a spus că dacă își mai amintește, atunci își recunoaște celelalte declarații

Recitalul lui Măiță a început din momentul în care a fost chemat de instanță, la microfon. Mai întâi a spus că nu aude, ceea ce a făcut-o pe judecătoarea Gohoreanu să vorbească foarte tare și cu mimica buzelor, spre amuzamentul celor din sală. Aceasta l-a întrebat dacă își menține declarațiile date în timpul urmăririi penale și în timpul procesului de la fond. “Dacă îmi mai aduc aminte, da, dar nu știu sigur…”, a răspuns Măiță. “Nu vă mai amintiți nimic?”, a întrebat judecătoarea Gohoreanu. “Declarațiile pe care le-ați dat înainte, corespundeau adevărului?”, a mai întrebat judecătoare. “Da, cred că da, dacă îmi mai amintesc”, a răspuns Măiță.

Nu avea Vanghelie cramă, ca să aducă el vinul

Instanța vrut să știe ce s-a întâmplat cu ocazia Revelionului din 2012. “În legătură cu organizarea Revelionului, vinul a fost de la restaurant, sau și l-au adus ei”, a întrebat judecătoarea. “Nu îmi mai aduc aminte. Uneori veneau și cu vinul lor, dar nu acceptam”, a răspuns Măiță. “Ori așa, ori așa? Acceptați sau nu să aducă vinul din afară?”, a insistat judecătoarea. “În general, nu”, a replicat Măiță. “Ați afirmat la Tribunalul București, că Revelionul acela fost organizat pentru mai multe persoane, printre care și Marian Vanghelie.”, a întrebat instanță. “Erau multe persoane, de pe la sector, erau și oameni săraci…”, a răspuns Meiță. “Conform declarației date de Dvs la DNA, ați spus că vinul adus la petrecere, a fost adus din partea domnului Vanghelie. Vă mai amintiți?”, a întrebat instanța. “Dacă l-o fi adus altcineva, eu de unde să știu?”, a răspuns Meiță. “Eu v-am întrebat dacă vă amintiți, nu ca să vă puneți dumneavoastră întrebări”, a venit replica judecătoarei Gohoreanu. “Păi ce, îl aducea domul Vanghelie, avea el cramă?”, a replicat Măiță, spre amuzamentul celor din sala de judecată. “Vinul era adus pentru masa domnului Vanghelie, nu de domnul Vanghelie”, a completat martorul.

I-a luat taxa de dop pentru vinul adus de acasă

O altă controversă pusă în discuție de instanță, a fost dacă Marian Vanghelie a fost înainte de eveniment, ca să antameze petrecerea de Revelion. “A venit și m-a întrebat dacă putem să facem aici o masă pentru lumea noastră…”, a spus Meiță. “Vă mai amintiți și altceva, dacă v-a cerut altceva?”, a întrebat judecătoarea. “Nu mai țin minte ce am discutat atunci. Eu am băut un pahar de vin, dânsul a băut o apă. Era obosit, nu a stat niciun pic”, a replicat martorul. A intervenit procurorul de ședință, care i-a amintit lui Meiță, că în timpul urmăririi penale, a confirmat că i-a permis lui Maria Vanghelie să își aducă vinul de acasă. “Da, dar i-am spus atunci că o să-i iau o taxă pe bușon (pe dop, pentru vinul adus de acasă). Făceau toți la fel. Veneau și doctori și procurori, puteam eu să mă iau de ei?! Pe urmă, cine știe ce probleme aveam…”, a răspuns Meiță. “I-am spus, din respect pentru dumneavoastră, domn’ primar, dacă vreți să vă aduceți ceva, să vă îmbunătățiți meniul, eu sunt onorat. Așa se procedează…Dar nu a venit cu oala de sarmale…”, a completat șeful de la Mc Moni’s.

Femeia care s-a ocupat de petrece, a plecat să-și refacă viața în “zeelanda”

Avocatul lui Vanghelie, Cezar Bivolaru, a încercat să-i pună mai multe întrebări martorului. Printre care, a vrut să știe dacă atunci când a rezervat petrecerea pentru Revelion, Vanghelie a venit singur sau însoțit de mai multe persoane. “Or mai fi fost pe acolo, că un primar vine însoțit de multe persoane, dar la mine la masă a fost singur. El nu a băut, eu am băut…Nu știu cu cine mai era, că acolo erau multe vecinătăți. El se grăbea, așa era stilul lui, să facă treaba bine și repede. N-a stat cu mine la masă să bea, că se grăbea”, s-a lansat Măiță în explicații. Avocatul a continuat întrebările despre persoana care s-a ocupat efectiv de petrecerea lui Vanghelie. A întrebat despre o doamnă, care atunci era șefă la Mc Moni’s. “E gata, nu mai e! Și-a refăcut viața prin zeelanda, e plecată de mult. Am mai sunat-o și eu, dar…”, a răspuns Măiță. Desigur, numele doamnei a fost pronunțat în ședință, dar din decența, nu voi face public acest nume.

Meiță a făcut ironii cu avocatul lui Vanghelie

A venit vorba și despre factura pe care restaurantul, condus pe atunci de Meiță, a emis-o pentru petrecerea de revelion. “Păi nu trebuia să o emit? Nu a venit Vanghelie cu sacoșa cu sarmale. Ce a adus el, era supliment, ca să fie masa bogată. Nu trebuia să fac factură, am greșit? Oricum, nu a plătit-o Vanghelie, el nu a mai trecut pe acolo. Nu știu cine a plătit factura, nu îmi mai amintesc, au trecut 10 ani…Dar a fost ca la nuntă, socrii mari, socrii mici, de unde să știu eu cine a fost acolo și cine a plătit factura?”, a explicat Meiță. Avocatul Bivolaru a întrebat martorul dacă își mai amintește la ce oră a ajuns Marian Vanghelie la petrecere. “Păi mai rămâne să mă întrebați și ce vin am băut în seara aia”, a răspuns Meiță. “Lăsați, vă rog, ironiile”, l-a apostrofat judecătoarea Gohoreanu. “Nu, nu, eu am venit aici de bună credință, să spun ce știu”, s-a apărat martorul.

Martorul s-a supărat că judecătoarea îl numește inculpat pe Vanghelie

“Cum a ieșit petrecerea, ce v-au spus colegii care au servit în seara aia”, a întrebat judecătoarea. “Toată lumea mulțumită, mâncare și băutură din belșug. Și mi-au oprit și mie pentru a doua zi, vă rog să mă credeți. Ospătarii au fost mulțumiți de bacșiș. I-au cinstit pe băieți. De la fiecare masă s-a dat bacșiș…”, a răspuns martorul.”Eu vă întreb despre inculpat…”, a continuat judecătoarea. “Aoleu, doamnă, nu îi mai ziceți așa, că mă ia cu…”, a întrerupt-o Măiță. “Este doar o formulă de apel, asta este calitatea lui în acest moment”, i-a răspuns cu indulgență jucătoarea Gohoreanu.

Meiță a spus că nu e turnător

În final, apărarea a vrut să mai știe cum a ajuns Teodor Măiță să dea declarații la DNA. Martorul a fost întrebat dacă a fost adus de acasă, sau s-a dus de bună voie. “Eu nu sunt d-ăla…Ce vreți să spuneți, că m-am dus eu la ei?”, s-a supărat Măiță, în timp ce făcea semne cu degetele ca și cum ar fi un cioc de pasăre care bate, după care a dus degetele la umăr, în semn de grade. Mi-e greu să explic gestul, dar toată lumea îl știe, când este de explicat despre un turnător. “Cei de la DNA s-au purta cu mine foarte frumos, cuviincios. Au lăsat totul la latitudinea mea, conform cum au decurs lucrurile, în stabilirea adevărului…”, a completat martorul.

Martorul a vrut să pună “deștu”, în loc de semnătură

După ce și-a terminat declarația, judecătoarea i-a spus martorului, conform procedurii, să citească și să semneze declarația. “O semnez direct, doamna, președinte”, a răspuns Măiță. “M-ați auzit ce am spus? Vă așezați în bancă și citiți declarația, după aceea o semnați”, l-a repezit judecătoarea Gohoreanu. Teodor Măiță s-a așezat în bancă, alături de un alt bărbat cu care venise și a citit declarația. De fapt a citit-o celălalt, pe el nu părea să-l interesează foarte tare dacă s-a consemnat corect cele spuse în fața instanței. Când a venit momentul să semneze, l-a întrebat pe jandarm dacă poate să pună “deștu’”. După care și-a luat la revedere și a ieșit din sală, în timp ce alt martor își începuse deja declarația.

Meiță este trist pentru că i-a dat restaurantul fiului său, iar acesta l-a dat afară

Am ieșit cu câteva momente înaintea lui, cu gândul să îl iau un pic la vorbă. Nu a fost nevoie, pentru că m-a văzut și a venit la mine, ață. Mi-a spus că mă știe de la televizor, atunci când, din când în când, fac echipă cu Anca Alexandrescu, în emisiunea ei de la Realitatea Tv. “Eu l-am cunoscut pe Horia Alexandrescu, eu sunt d-ăla vechi, de-al lui Georgescu”, mi-a spus direct. Habar nu am la cine s-a referit, dar am continuat dialogul. I-am amintit că pe vremuri, la el la restaurant, se făceau și petrecerile ziarului Evenimentul Zilei, pe vremea când printul în presă era în glorie. “Ce vremuri, domnule, ce vremuri…”, mi-a spus. După care l-am mai întrebat cum îi mai este viața, cum merge treaba.

“Eh, domnule, am problemele mele cu copiii…”, mi-a răspuns Meiță. “Păi de ce, l-am întrebat. Lui Moni îi merge bine restaurantul”, i-am răspuns eu, cu referire la restaurantul celebru, Casa di David, al fiului său. “Merge, dar nu e om cu mine. Aveți copii? Aveți grijă de educația lor. Ăștia ai mei m-au rupt. Moni e tare dar folosește armele împotriva mea. I-am dat lui și restaurantul Mc Moni’s, după care m-a dat afară. M-am zbătut cu o lume întreagă pentru el”, mi-a mărturisit cu tristețe. Am zis să schimb vorba, așa că l-am întrebat ce urmăresc judecătorii în legătură cu petrecerea lui Vanghelie de la Revelionul din 2012-2013. “Nu știu ce vor, dar i-am mai plimbat acum, la sfârșit. Nu știu ce vor să facă. Eu le-am spus că și procurorii își aduc vinul de acasă la petreceri. Sănătate vă doresc!”, mi-a mai spus înainte să plece spre ieșirea din Curtea de Apel.