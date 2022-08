Marian Vanghelie – Politicianul cu cele mai spectaculoase gafe. De la Goagăl la ejacularea din partid

În 2012, Marian Vanghelie a explicat, pe înțelesul tuturor, care este structura sa ca om politic. Prezent la o adunare de partid, PSD-Sector 1, Marian Vanghelie i-a îndemnat pe toți să fie așa.

„Sunt complicat şi vă rog să fiţi toţi complicaţi, dar să fim eficienţi, că, dacă suntem complicaţi şi nu suntem eficienţi, degeaba suntem complicaţi. Şi în aceste circumstanţe tot o să spun nişte gânduri ale mele, care mă preocupă şi mă preocupă şi mă preocupă şi mă tot preocupă, pentru că mă preocupă”, a spus Marian Vanghelie.

„Tot îmi vin gândurile mai complicate în cap, pentru că aşa sunt construit, nu de altceva”, a spus el la finalul discursului, arătând că în anumite privinţe mesajul său este „subliminal” – scria Mediafax. Încurcat în explicații filosofice, Marian Vanghelie a mai spus că „încontinuu învăţăm şi până la urmă constatăm că tot proşti murim”.

Cum s-a lansat în prima linie a gafelor

Nu era la prima abatere. În 2004, Marian Vanghelie a devenit celebru ca primarul „care este”. Întrebat la Realitatea TV de Robert Turcescu cum se conjugă verbul a „fi”, fostul edil al Sectorului 5 s-a încurcat iar în cuvinte. Finalul emisiunii:

Turcescu: Voiam să va rog sa conjugati verbul a fi domnule Vanghelie!

Vanghelie: Verbul a fi? Hm…da cred căă…să nu greșesc să ma gândesc bine…

Turcescu: Vă ajut, dar să știți că dacă vă ajut, vă dau bila neagră direct.

Vanghelie: Îmi dati bilă neagră…

Turcescu: Încep eu. Eu…..sunt. Tu?

Vanghelie: Tu esti , noi suntem…

Turcescu: Eu sunt, tu? esti el?.. el este, noi? suntem, voi? sunteti., ei….el? ei..sunt”.

Nu s-a terminat ușor pentru Turcescu

A povestit Robert Turcescu în Evz.ro ce s-a întâmplat după emisiune: „De exemplu, la Vanghelie, care după momentul ăla… a fost destul de complicată povestea. Și-a smuls lavaliera, când a căzut genericul și a zis „Te calc cu mașina, să moară mama!” Așa a plecat din studio. Eu m-am cam speriat puțin. Chiar s-a supărat atunci, dar după aia i-a trecut. Am discutat, i-am zis, „Mă, ai devenit cel mai cunoscut. Nu te putea face nimic mai cunoscut decât un moment de genul ăsta, la emisiune”. „Lasă, domnule, cât am tras eu de pe urma asta”.

Dar știi ce s-a întâmplat atunci? Eu atunci n-am mizat pe faptul că n-o să știe Vanghelie conjugarea verbului „a fi”, adică „Eu sunt/ Tu ești/ El este”. Am zis, „Domnule, ce nu va ști cu siguranță”, îi spuneam echipei mele la acel moment, „la ce se referă cuvântul CONJUGARE. Asta îl va încurca”. Când spui conjugarea verbului A FI, dacă începi tu și spui „Eu sunt, tu ești” și așa mai departe, omul intră în ritm. Dar povestea cu conjugarea…

Despre Ghiță și Ponta, trimiși la Almanahe

„Vizavi de intâmplările care au fost în următoarele 2 zile, de fapt următoarele, ultimele 2 zile care au trecut. Am auzit aseară niște băieți simpatici și îi trimit să se ducă dracu la muncă sau să citească niște almanahe”

A comis-o tot vorbind despre politică: „Nu poți să conduci organizația din București decât dacă ești bun, că altfel te ejaculează”, a spus Marian Vanghelie în timpul unei emisiuni TV, în hohotele de râs ale invitaților.

Nici principalul motor de căutare nu a scăpat:„Trebuie să vedem cum rezolvam o parte din problemele romanilor, si nu cu asemeena formule de a spune ce trebuie sa invete romanii si unde gasesc pe goagal, gagal, google!!! Vanghelie: Google! Gloglal , google asa….unde gasim păpădia, unde găsim ce și unde ne interesăm de Herodot!”.

Coroborarea cu o jurnalistă în 2012

O jurnalistă l-a întrebat pe ex-edilul sectorului 5 ce înseamnă ”coroborat”, iar el i-a dat un răspuns caracteristic. ”Adică, adică dacă eu coroborez cu tine acum şi te iau de gât şi noi doi începem să coroborăm, înţelegi…”, îi explica Marian Vanghelie reporteriței.

La observația jurnalistei că încurcă termenii și face referire la ”colaborare” nu ”coroborare”, Vanghelie a replicat râzând: „Aaaah, tu vrei să colaborăm. Dar putem totuşi împreună să şi coroborăm. Exact cum am coroborat, făcând o glumă, cu dl Videanu, când a pus rhododendronii şi eu am zis nu, corcoduşii”, a răspuns jovial Marian Vanghelie.

La o paradă de 1 Decembrie, lângă Marian Vanghelie se afla regretatul politician Corneliu Vadim Tudor, care l-a amenințat, în glumă, că îi dă un test. „Domnul președinte, lăsați-mă pe mine cu testurile”, a spus Vanghelie, moment în care Corneliu Vadim Tudor l-a corectat imediat: „Testele”.

2015 – Copilul viu între ghilimele

Emotionat pana la lacrimi, primarul suspendat al Sectorului 5 a declarat ca, dupa 15 minute de la nastere, Oana Mizil se putea juca pe calculator. Vanghelie a spus despre fiica sa ca este „vie intre ghilimele”.

„Nu am vazut asa ceva pana acum in Romania. Va spun ca, dupa un sfert de ora, Oana era pe internet. si cea mica era… vie. Vie intre ghilimele”, a spus Vanghelie, conform Romania TV.

2016 – USL

”Împreună cu primarul general Sorin Oprescu vom câştiga toate sectoarele. Mai avem trei zile. Haideţi să-i batem! (…) Ştiu că puteţi să ne scăpaţi de Onţanu. Bucureştiul nu mai are nevoie de Onţanu. Bucureştiul are nevoie de un om gospodar. Bucureștiul nu mai are nevoie de Robert Negoiță. Trei sferturi din banii alocaţi Primăriei Capitalei au fost băgaţi de domnul Videanu acolo, la sectorul 3, ca să poată să îi jefuiască”, a spus înflăcărat Vanghelie la un miting USL de sfârșit de campanie electorală

2022, la B1 TV despre dizabilități

„Copiii cu bă, bă, bă, dezi, dezi, dezi, pfu… scuzaţi-mă, cu dezi, cu dezabilităţi”, a spus Vanghelie la B1 TV, fără să nimerească şi varianta corectă a cuvântului „dizabilităţi”.

Anterior, mai putem cita:

“Sumele alocate transportului in comun sunt infirme”.

“Am câștigat procesele pe toate liniile”.

“Echipa PSD care am avut o serie de probleme cu ei”.

Transportul în comun care mergem

“Eu sunt bun din Ferentari până în Calea Victoriei”.

“De la PNA am primit neurmărirea începerii penale”.

“S-au verificat toate actele pe foștii trei ani pe care am fost primar”.

“E adevărat că nu am studiile primarului Parisului si nici ale domnului primar Căldărescu care ați spus dumneavoastră (in context era vorba despre scriitorul Mircea Cărtărescu). Pot să conduc chiar mai bun ca amândoi la un loc”.

“Sunt un om pământean si mă interesează decât Bucureștiul și atât”.

“Da’ de ce in discutia cu mine acuma, de ce nu ati gasit exact unde am gresit pana acum? De ce nu ati gresit nimic? De unde?”

“Având o relație foarte bună cu cadrele didactice, m-au sunat o profesoara de romana…”