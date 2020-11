În emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, Robert Turcescu a povestit cum faza cu „bila albă, bila neagră” a fost o găselniță pe care a montat-o chiar el, „în drum spre prima ediție a emisiunii”. La un moment dat, și datorită acestui mic artificiu, emisiunea „100% cu Robert Turcescu” a ajuns cel mai bun talk show de televiziune din România, cu numeroase premii.

Robert Turcescu a povestit cum a primit și el, la rândul său, o bilă neagră de la Cristian Sima, pentru că nu a știut să spună ce înseamnă CNN.

„A fost Elena Udrea cu Norvegia. A fost și Marian Vanghelie cu conjugarea verbului „a fi”. De fapt, așa a început povestea. Eu mă duceam în piață, în primii ani de la începerea emisiunii, și oamenii poate nu rețineau numele. Dar unii ziceau, „Mata ești ăla cu Vanghelie, cu verbul a fi”. Eram uluit, că devenise virală, deja. A fost și Băsescu, care n-a știut imnul de stat, la momentul respectiv.

Dar orice naș își are nașul. Și mie mi-a tras cineva, la un moment dat, preșul de sub picioare. Este vorba de Cristian Sima, brokerul fugar, care în emisiune… E un tip foarte inteligent. Și vine în emisiune și discutăm și zice, la un moment dat, la finalul emisiunii… Fusesem plecat în Statele Unite cu o organizație, cu niște ziariști și ajunsesem de făcusem o poză în Atlanta, la sediul CNN. Și eu publicasem poza, a văzut el că am fost acolo.

Și-n emisiune, scoate două bile din buzunar, la finalul emisiunii și zice „Domnule Turcescu, vă pun și eu o întrebare de bila albă, bila neagră”. Ce puteai să zici? Puteai să zici nu, dar dădea prost. „Hai mă, să vede, la urma urmei, ce-o să fie?” Și zice Sima, „Ați fost în Atlanta, la sediul CNN?” „Am fost, da”. „Frumos?” „Frumos!” „Ce înseamnă, domnule, CNN, acronimul CNN?” Eu îmi scosesem casca din ureche, că producătorul putea să caute, să dea un search. Dar am zis să jucăm corect. „Domnule, N trebuie să fie ceva de la Network.” Adică, câți știu? Cable News Network. Mi-a dat bilă neagră.

Pe Sechelariu l-am pus să extragă radical din 9, că nu știa. Tot soiul de chestii din genul ăsta. Sau pe Iacubov, că era marele investitor, și l-am pus să spună în engleză ce este dobândă”, a dezvăluit Turcescu.