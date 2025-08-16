Sport Mașina cadou de la Țiriac pentru un campion olimpic, scoasă la vânzare la preț de second-hand







Ion Țiriac a oferit fiecărui medaliat de la Jocurile Olimpice de la Paris câte un automobil, însă nu toți au ales să îl folosească. Printre ei se numără și Andrei Cornea, campion olimpic la canotaj, care a pus mașina la vânzare pe un site specializat.

Andrei Cornea a câștigat aurul la proba de dublu vâsle, alături de Marian Enache, și a fost răsplătit de Țiriac cu un Hyundai Ioniq 5 electric, evaluat la 52.500 de euro. La un an după ce a primit automobilul, canotorul cere 38.000 de euro pentru mașina sa.

Potrivit anunțului, Hyundai Ioniq 5 are 325 de cai putere, autonomie de 519 km și un rulaj de 29.000 de km. Automobilul a fost personalizat special pentru sportiv, având simbolul Jocurilor Olimpice și inscripții precum „Paris 2024”, „aur” și „canotaj”.

Medaliații cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris au fost recompensați cu câte un Hyundai Ioniq 5, evaluat la 52.500 de euro, cei cu argint au primit Hyundai Kona, în valoare de 25.500 de euro, iar sportivii cu bronz au fost premiați cu Hyundai Bayon, estimat la 20.000 de euro.

„Suntem aici să plătim tributul care-l avem, răsplata și respectul acestor oameni care la Paris, în sfârșit, ne-au dat o rază de soare. Ne-au arătat că poate suntem pe drumul bun”, ”spunea Ion Țiriac.

Cunoscutul miliardar a avut doar cuvinte de laudă la adresa sportivilor români.

„Că poate încet, încet ne recâștigăm ceea ce am avut întotdeauna, adică nu gena pentru sport, nu asta, dar poate ne recâștigăm înapoi copilul ca să mai lase tableta și să-și facă alte treburi dacă părinții au ceva în cap și să vedem cum facem, poate ajungem din nou acolo unde am fost. Ați făcut foarte mult, ați făcut mult mai mult decât credeam”, mai spunea el.

Allianz Țiriac le-a oferit medaliaților de la Jocurile Olimpice de la Paris și asigurări de viață și de sănătate valabile pe următorii patru ani, precum și polițe RCA și CASCO.