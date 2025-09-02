Politica

Ilie Bolojan: Nu pot garanta în scris că TVA nu va crește

Ilie Bolojan: Nu pot garanta în scris că TVA nu va creșteIlie Bolojan. Sursa foto: PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Comentează știrea

Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliția de guvernare nu au luat în discuție posibilitatea unei noi majorări a taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 23 %.

„„Nu s-a pus această problemă. Singurul lucru discutat la instalarea guvernului, când s-a făcut majorarea de la 19% la 21%, a fost discuția despre HORECA, care a rămas la 11%. Dacă va rămâne la acest procent sau va crește, am convenit ca în octombrie să facem o analiză: dacă încasările la TVA au evoluat pozitiv, s-ar putea menține TVA. Dacă nu, s-ar putea merge către o conformare voluntară; este posibil să fie o creștere a TVA doar în sectorul HORECAt.”

Întrebat la Digi 24 dacă se poate da în scris că TVA nu va crește, premierul Ilie Bolojan a precizat: „Am grijă ce vorbesc și încerc să fiu realist. Ce trebuie înțeles: pentru a trece peste această perioadă dificilă și pentru a avea condiții de dezvoltare economică, vom avea o perioadă, până spre vara anului viitor, în care să lucrăm în aceste constrângeri, să ne creștem veniturile”.

Premierul a adăugat că anumite niveluri de taxare au fost deja majorate și trebuie acum colectate mai eficient: „Trebuie să reducem și cheltuielile: unde aveam cheltuieli supradimensionate, trebuie să diminuăm această greutate”.

Nicio şansă pentru PAS. Partidele pro-ruse vor să blocheze partidul pro-occidental după alegerile parlamentare
Nicio şansă pentru PAS. Partidele pro-ruse vor să blocheze partidul pro-occidental după alegerile parlamentare
Nicușor Dan, trei ore de matematică cu Ilie Bolojan la Cotroceni. Cine a fost mai răbdător
Nicușor Dan, trei ore de matematică cu Ilie Bolojan la Cotroceni. Cine a fost mai răbdător

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:07 - Bugetarii din administraţie fac grevă împotriva reformei
20:57 - Dwayne Johnson, apreciat la Veneţia pentru cel mai dramatic rol din carieră
20:49 - Bolojan demontează fake news-ul lui Simion: Taxele nu merg către Ucraina sau Moldova
20:42 - Daniel David le cere directorilor să anunțe public cum va începe școala
20:31 - Nicio şansă pentru PAS. Partidele pro-ruse vor să blocheze partidul pro-occidental după alegerile parlamentare
20:20 - Numiri-cheie la șefia serviciilor și relația cu Nicușor Dan. Ce spune Ilie Bolojan

Proiecte speciale