Politica Ilie Bolojan: Nu pot garanta în scris că TVA nu va crește







Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliția de guvernare nu au luat în discuție posibilitatea unei noi majorări a taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 23 %.

„„Nu s-a pus această problemă. Singurul lucru discutat la instalarea guvernului, când s-a făcut majorarea de la 19% la 21%, a fost discuția despre HORECA, care a rămas la 11%. Dacă va rămâne la acest procent sau va crește, am convenit ca în octombrie să facem o analiză: dacă încasările la TVA au evoluat pozitiv, s-ar putea menține TVA. Dacă nu, s-ar putea merge către o conformare voluntară; este posibil să fie o creștere a TVA doar în sectorul HORECAt.”

Întrebat la Digi 24 dacă se poate da în scris că TVA nu va crește, premierul Ilie Bolojan a precizat: „Am grijă ce vorbesc și încerc să fiu realist. Ce trebuie înțeles: pentru a trece peste această perioadă dificilă și pentru a avea condiții de dezvoltare economică, vom avea o perioadă, până spre vara anului viitor, în care să lucrăm în aceste constrângeri, să ne creștem veniturile”.

Premierul a adăugat că anumite niveluri de taxare au fost deja majorate și trebuie acum colectate mai eficient: „Trebuie să reducem și cheltuielile: unde aveam cheltuieli supradimensionate, trebuie să diminuăm această greutate”.