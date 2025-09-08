Politica PSD depune la parlament proiecte de eliminarea a CASS pentru pensionari, abia introdus în Pachetul I







Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că va depune depune în Parlament două proiecte de lege care se referă la corectarea unor prevederi din „Pachetul 1”. Acestea vizează eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensionari, deţinuţii politici, veterani, invalizi, văduve de război și personalul monahal, precum și indemnizaţia pentru creşterea copiilor.

„Împreună cu colegii mei de la Senat şi cu colegii de la Camera Deputaţilor, aşa cum am anunţat noi în urmă cu ceva timp, depunem astăzi două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1, şi anume la CASS pentru pensionari, pentru deţinuţii politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal şi de asemenea indemnizaţia pentru creşterea copiilor, care se adresează bineînţeles mamelor”, a declarat Sorin Grindeanu la Parlament.

Liderul interimar al PSD a precizat că formaţiunea a susţinut încă de la început aceste modificări în cadrul coaliţiei: „Sunt lucruri pe care le-am spus şi când a fost adoptat Pachetul 1 de măsuri, de asemenea le-am spus şi le-am susţinut, aceste lucruri, în coaliţie pentru a fi corectate acum, când vorbim de pachetul 2.

Nefiind adoptate şi nefiind acceptate de restul colegilor, noi înţelegem să nu renunţăm, să facem aceste proiecte de lege, care sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1”.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a explicat că primul proiect propune modificarea Codului Fiscal şi a legii sănătăţii, revenind la situaţia anterioară Pachetului 1, când mamele aflate în concediu pentru creşterea copilului erau exceptate de la plata CASS.

„Considerăm că este o măsură absolut necesară şi o reparare a unei dreptăţi care s-a făcut femeilor, în condiţiile în care vorbim de persoane aflate într-o situaţie de vulnerabilitate economică şi a stării de sănătate şi, doi, în condiţiile în care România se confruntă cu o mare problemă de natalitate. Considerăm că această măsură din pachetul 1 va duce şi la o degradare a stării de sănătate a mamei, implicit a copilului, dar şi la o scădere a natalităţii, dacă este menţinută.

Menţionez că 30% din mamele aflate în concediul de creştere a copilului au o îndemnizaţie în jur de 1.600 de lei”, a declarat Stoiciu. Senatoarea a adăugat că premierul Ilie Bolojan a afirmat că suma de 160 de lei, reprezentând 10% din indemnizaţie, nu este mare.

„Este puţin dacă ai un salariu de 5.000, de 6.000 de lei. Dacă ai 1.600, credeţi-mă, 160 de lei este foarte mult, este echivalentul la aproximativ 150 de scutece pentru bebeluşi. Deci considerăm că se repară o nedreptate care s-a făcut în pachetul 1”, a spus Victoria Stoiciu.

Deputatul PSD Marius Budăi a explicat că al doilea proiect legislativ se referă la veteranii de război.

„Am spus foarte clar de atunci că ni se pare nedrept ca 418 oameni, şi repet, insist pe acest lucru, 418 oameni din România, 411 veterani de război şi 7 văduve de veterani de război să mai plătească această contribuţie. Este un proiect de act normativ care vine să repare ceea ce noi am solicitat în cadrul coaliţiei, atât la pachetul 1 cât şi la pachetul 2 de măsuri”, a declarat Budăi.

Marius Budăi a mai anunţat că partidul va depune şi un al treilea proiect legislativ imediat după finalizarea procedurii privind Pachetul 2, pentru a evita paralelismul legislativ şi eventualele probleme de constituționalitate.