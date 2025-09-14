⁠Hărțuirea morală: Când șeful te sună și în concediu. Cum e reglementată legal

Contactarea angajaților atunci când aceștia sunt în concediu este o formă de hărțuire morală și există remedii pentru ea. Mai exact din punct de vedere juridic vă puteți adresa instanței de judecată.

Din ce în ce mai mulți angajați de plâng de faptul că sunt sunați și puși la muncă chiar și în concediu. Doar că din punct de vedere legal, timpul pentru muncă este limitat la 8 ore. Iar în cazul în care se fac ore suplimentare, acestea trebuie să aibă consimțământul angajatului și acesta să fie remunerat conform legii.

Drept urmare inclusiv verificarea mailurilor atunci când sunteți în concediu, în mod repetat, este muncă suplimentară. Inclusiv în Codul Muncii este prevăzut că: ”durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare”.

De asemenea munca suplimentară este considerate șegal o excepție și este prestată doar cu acordul angajatului. Doar că mulți dintre angajați nu își cunosc drepturile, iar altora le este frică să spună „nu”. Astfel se ajunge la hărțuire morală. Aceasta este definită la locul de muncă drept orice comportament repetat care, duce la deteriorarea condițiilor de muncă. Aceasta poate avea ca scop lezarea drepturilor sau demnității persoanei.

Dar și aducerea de atingere sănătății fizice sau mintale a acesteia. Se poate discuta chiar și despre compromiterea viitorului său profesional. Acest comportament poate crea un mediu intimidant, ostil sau ofensator. De altfel, poate cauza stres, epuizare fizică, O primă recomandare a juriștilor legat de modul în care să procedați este sp păstrați dovezile fiecărei solicitări. Ulterior puteți face o sesizare internă, în cazul în care există o procedură pentru așa ceva.

O sesizare scrisă este varianta de preferat, potrivit juriștilor. Dacă pe plan intern nu aveți niciun rezultat, atunci puteți încerca Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. În cazul în care aici nu primiți rezultatele așteptate, puteți să vă adresați instanței. Potrivit juriștilor acțiunea trebuie să vizeze constatarea faptei de hărțuire, obligarea angajatorului la încetarea comportamentului și plata de daune morale pentru prejudiciul suferit.