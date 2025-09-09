Justitie

Premieră în justiția din România. Ce pedeapsă a primit o femeie prinsă la furat

O decizie neobișnuită a fost luată de magistrații din Cluj-Napoca: o femeie condamnată pentru furturi repetate are interdicția de a intra în orice mall din oraș timp de trei ani. Hotărârea vine după ce aceasta a fost prinsă de mai multe ori sustrăgând telefoane mobile din centre comerciale, prejudiciul depășind 28.000 de lei.

Cum s-a ajuns la interdicția de a intra în orice mall

Cazul a început în septembrie 2024, când femeia a fost prinsă pentru prima dată furând un telefon mobil din buzunarul unei persoane aflate într-un magazin. La doar câteva zile distanță, aceasta a revenit în alte două centre comerciale din Cluj, de unde a sustras șapte telefoane de ultimă generație.

Ancheta a stabilit că femeia nu a acționat singură, ci a avut complici. Împreună, au creat un plan bine pus la punct, vizând magazinele cu produse scumpe din malluri.

Pedeapsa decisă de instanță

Judecătorii au condamnat-o pe femeie la un an și șase luni de închisoare pentru furt calificat. Însă instanța a decis să impună și o sancțiune complementară: interzicerea accesului în toate mallurile din Cluj-Napoca pentru o perioadă de trei ani după ispășirea pedepsei.

Această măsură, mai puțin întâlnită în astfel de cazuri, are scopul de a preveni recidiva și de a proteja comercianții și clienții.

Prejudiciul și recuperarea bunurilor

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, prejudiciul total se ridică la 28.000 de lei, constând în telefoane mobile de ultimă generație. Poliția a reușit să recupereze integral bunurile și să le returneze magazinelor păgubite, însă judecătorii au considerat că simpla recuperare a prejudiciului nu este suficientă.

