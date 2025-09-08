Social Schimbări majore pentru românii cu telefoane și electrocasnice inteligente







Începând cu 12 septembrie 2025, intră în vigoare noul regulament european privind gestionarea datelor colectate de dispozitivele inteligente, anunță România TV.

Milioane de români care folosesc telefoane, televizoare, frigidere smart, trotinete electrice, biciclete, mașini conectate și alte echipamente inteligente vor fi afectați direct de noile reguli, care oferă mai mult control asupra informațiilor personale.

Conform noului regulament adoptat la nivelul Uniunii Europene, proprietarii de dispozitive smart vor putea decide cum sunt colectate, partajate și utilizate datele generate de echipamentele lor.

Producătorii de telefoane, electrocasnice, automobile sau gadgeturi inteligente vor fi obligați să declare transparent:

ce tipuri de informații colectează;

unde sunt stocate datele;

în ce scopuri sunt utilizate acestea;

ce terți pot avea acces la ele.

De asemenea, dispozitivele vor trebui să fie adaptate tehnic pentru a permite utilizatorilor să își gestioneze informațiile, inclusiv să blocheze accesul producătorului sau al unor platforme externe, dacă doresc.

Regulamentul european se aplică tuturor dispozitivelor inteligente și conectate la internet, inclusiv:

telefoane mobile și tablete;

televizoare smart și frigidere inteligente;

mașini cu sisteme digitale integrate;

trotinete și biciclete electrice;

camere de supraveghere, boxe smart și asistenți vocali.

Legea vizează schimbul de date între:

companii,

autorități publice,

producători și consumatori.

Deși regulamentul oferă mai multă libertate utilizatorilor, apar și îngrijorări privind protecția informațiilor sensibile.

Majoritatea dispozitivelor inteligente sunt capabile să urmărească locația utilizatorului, să salveze istoricul interacțiunilor și chiar să înregistreze comenzi vocale. Specialiștii atrag atenția că un control deficitar al acestor date ar putea crește riscurile de expunere și supraveghere.

Noua lege introduce însă obligații clare pentru producători, astfel încât datele să nu fie folosite abuziv sau fără consimțământul explicit al proprietarului.

Multe dispozitive smart depind de servicii cloud pentru a funcționa corect. În prezent, datele colectate de telefoane, televizoare, sisteme audio sau frigidere inteligente sunt trimise către servere externe, controlate de producători sau de furnizorii de servicii digitale.

Noul regulament obligă furnizorii de servicii cloud să:

ofere transparență privind stocarea și procesarea datelor;

permită transferul datelor către alți furnizori, fără blocaje tehnice sau contractuale.

Această măsură le oferă utilizatorilor mai multă libertate în alegerea serviciilor digitale și previne dependența exclusivă de un singur furnizor.