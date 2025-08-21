International Parlamentul European vrea să blocheze la CJUE legea de reînarmare. Scandal imens în UE







Parlamentul European a anunțat miercuri că va da în judecată Consiliul Uniunii Europene în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), contestând regulamentul SAFE, prin care Comisia Europeană a ocolit procedura legislativă standard în aprobarea fondului de 150 de miliarde de euro destinat planului ReARM Readiness 2030, potrivit sit-ului Consiliului European.

Această decizie reflectă o tensiune instituțională profundă, punând sub semnul întrebării legitimitatea democratică a celui mai ambițios program de investiții comune în apărare din istoria Uniunii Europene.

Parlamentul European a transmis, printr-un comunicat de presă oficial, că a depus plângerea la Curtea de Justiție miercuri, 20 august, cu scopul de a anula regulamentul SAFE.

Acest regulament, numit oficial Support to Armed Forces Equipment (SAFE), a fost conceput pentru a permite statelor membre să acceseze fonduri și împrumuturi europene destinate achizițiilor de echipamente militare, fără aprobarea directă a Parlamentului European în fiecare etapă a procesului decizional.

Regulamentul SAFE definește cadrul legal pentru finanțarea achizițiilor de echipamente militare produse în Europa și oferă instrumente flexibile pentru mobilizarea resurselor financiare necesare consolidării capacităților strategice ale Uniunii.

În esență, SAFE funcționează ca un mecanism de accelerare a investițiilor în domeniul apărării, permițând statelor membre să contracteze împrumuturi pentru achiziționarea de echipamente militare și, în anumite cazuri, sprijinind și alte state precum Ucraina în proiecte de consolidare a apărării.

Planul ReARM Readiness 2030, inițial denumit ReARM Europe, a fost prezentat de Comisia Europeană în martie 2025 și prevede mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru creșterea capacităților de apărare ale Uniunii până în anul 2030.

Din această sumă, 150 de miliarde de euro sunt alocate prin regulamentul SAFE, ceea ce îl face un element central în strategia de consolidare militară europeană.

Parlamentul European susține însă că, deși instrumentul SAFE are sprijinul tehnic și practic al PE, baza juridică invocată de Comisie pentru a ocoli procedura legislativă standard subminează rolul democratic al Parlamentului.

Experții legislativi ai PE afirmă că articolul 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), invocat de Comisie pentru a justifica procedura de urgență, nu este aplicabil în acest context, fiind conceput pentru situații excepționale precum crizele energetice sau sanitare și nu pentru programe strategice pe termen lung.

Pentru a înțelege disputa, este important să detaliem modul în care articolul 122 TFUE a fost folosit de Comisia Europeană. Acest articol permite Comisiei să propună măsuri în cazuri de circumstanțe extraordinare și urgente, iar Consiliul UE poate adopta măsuri rapide pentru a răspunde unei crize.

În mod normal, Parlamentul European joacă un rol esențial în aprobarea bugetului și a fondurilor pentru proiecte, însă invocarea articolului 122 reduce implicarea PE la simple sugestii și solicitări de dezbatere, limitând capacitatea legislativului de a influența deciziile financiare.

În aprilie 2025, Comisia de afaceri juridice a PE (JURI) a adoptat o opinie care respinge aplicarea articolului 122 pentru regulamentul SAFE. Conform experților PE, măsurile SAFE nu întrunesc criteriile de urgență prevăzute de Tratat, iar abordarea Comisiei ridică probleme de legalitate și legitimitate democratică.

În luna mai, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a trimis o scrisoare oficială Ursulei von der Leyen, avertizând că ignorarea rolului legislativ ar putea conduce la contestarea în instanță a regulamentului SAFE.

Von der Leyen a răspuns printr-o declarație publică în care a susținut că utilizarea clauzei de urgență este deplin justificată, argumentând că SAFE reprezintă un răspuns excepțional și temporar la o provocare urgentă și existențială pentru securitatea Uniunii.

În luna mai, miniștrii din țările membre UE au aprobat regulamentul SAFE fără a consulta Parlamentul European. În prezent, 18 state membre și-au exprimat interesul oficial de a accesa fonduri SAFE, în valoare de cel puțin 127 de miliarde de euro. Aceasta include proiecte de achiziții de echipamente militare și investiții strategice în industria de apărare europeană.

Deși Comisia Europeană susține că regulamentul SAFE are sprijin deplin din partea Parlamentului, problema juridică rămâne. Specialiștii în drept european subliniază că procedura de urgență a fost folosită în mod neconvențional, ceea ce poate avea efecte semnificative asupra viitoarelor mecanisme financiare europene.

Reacțiile oficiale din statele membre variază:

Germania și Franța susțin planul ReARM și folosirea SAFE pentru accelerarea capacităților militare, argumentând că Uniunea trebuie să răspundă rapid amenințărilor externe.

Statele nordice, precum Suedia și Danemarca, au exprimat rezerve privind procedura de urgență, considerând că aceasta subminează transparența decizională și controlul democratic.

Statele din Europa de Est, implicate direct în securitatea regională, salută fondul, însă sunt preocupate de eventualele întârzieri cauzate de litigiul Parlament-CJUE.

Fondul SAFE are implicații majore pe plan economic și strategic. Pe termen scurt, întârzierea accesării celor 150 de miliarde de euro ar putea afecta statele care planifică achiziții urgente de echipamente militare, generând incertitudine pentru industria de apărare europeană. Pe termen lung, SAFE poate contribui la:

Consolidarea industriei europene de apărare și reducerea dependenței de importurile externe.

Creșterea interoperabilității între armatele statelor membre.

Întărirea poziției UE ca actor strategic global în domeniul securității.

În același timp, disputa juridică ridică întrebări despre echilibrul între puterile legislative și executive în UE, iar CJUE va avea un rol decisiv în stabilirea unui precedent privind limitele utilizării articolului 122 TFUE pentru proiecte financiare strategice.

CJUE dă dreptate Parlamentului European:

Regulamentul SAFE ar putea fi anulat sau suspendat.

Accesarea celor 150 de miliarde de euro va fi amânată.

Comisia va trebui să revizuiască procedura și să consulte Parlamentul pentru viitoare fonduri strategice

CJUE susține Comisia Europeană:

Regulamentul SAFE rămâne în vigoare.

Accesarea fondurilor pentru ReARM Readiness 2030 continuă conform planului.

Precedentul juridic va legitima utilizarea articolului 122 în proiecte strategice.

Decizie mixtă:

Unele părți ale SAFE sunt confirmate, altele sunt revizuite.

Se va crea un cadru de compromis între Comisie și Parlament.

Analiza experților în politică europeană și apărare subliniază că litigiul SAFE este mult mai mult decât un conflict procedural.

Potrivit analistului militar european Jean-Claude Lefebvre: „Decizia Parlamentului European nu vizează doar regulamentul SAFE, ci și precedentul privind modul în care Comisia poate ocoli procesul democratic pentru fonduri strategice.

Este un test major pentru echilibrul între puterile Uniunii.”

Un alt expert, dr. Elena Popescu, specializată în drept european, afirmă: „Dacă CJUE va anula SAFE, statele membre vor trebui să aștepte aprobarea Parlamentului pentru fiecare etapă, ceea ce ar putea întârzia proiecte critice pentru securitatea europeană.”

În context global, consolidarea capacităților militare europene prin SAFE și ReARM Readiness 2030 vine ca răspuns la tensiunile crescânde din Europa de Est și la presiunile geostrategice la care este supusă UE. Programul urmărește să: