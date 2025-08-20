Justitie Curtea de Apel Bucureşti, decizie crucială în dosarul preotului Visarion Alexa







Miercuri, Curtea de Apel Bucureşti urmează să pronunţe decizia finală în cazul preotului Visarion Alexa, paroh al Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, condamnat, în primă instanţă, la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală. „Nu a existat o relație profundă”, a spus avocata preotului.

Preotul, suspendat de la slujire şi plasat sub control judiciar, a fost acuzat de o enoriaşă că ar fi agresat-o în primăvara anului 2022. Atât preotul, cât şi partea vătămată, au contestat sentinţa, iar dosarul a ajuns în complet de divergenţă, după mai multe amânări.

Incidentul a ieşit la iveală în iulie 2022, când femeia a depus plângere penală împotriva preotului, susţinând că ar fi fost agresată sexual.

Scandalul a atras atenţia publicului, mai ales că Visarion Alexa era cunoscut ca invitat sau realizator de emisiuni radio şi TV, unde comenta teme de actualitate şi răspundea întrebărilor tinerilor și ale comunităţii. În urma acuzaţiilor, părintele s-a autosuspendat de la slujire şi a recunoscut că între el şi enoriaşă exista o relaţie de prietenie.

Decizia iniţială a instanţei l-a obligat pe preot să plătească 2.700 de lei daune materiale şi 35.000 de lei daune morale. Atât el, cât și partea vătămată, au contestat verdictul.

Procesul a fost reluat în aprilie 2025, după ce judecătorii nu au căzut de acord asupra sentinţei, iar cauza a fost redistribuită unui complet de divergenţă. În faţa instanţei, Alexa şi-a exprimat regretul pentru situaţia creată și a pledat pentru achitare.

„Relaţia de duhovnic a fost dublată de o relaţie de prietenie, partea vătămată recunoaşte acest lucru. Dânsa comunica aproape non-stop, noaptea, ziua cu părintele şi în această relaţie, pe fondul acelei prietenii şi abordări personale, a intervenit şi acest eveniment, incident din aprilie 2022. Nu a existat o relaţie foarte profundă. A depus plângerea pe 20 iulie, în ultima zi în care se putea formula plângere, iar acesta este un lucru destul de discutabil. A fost o discuţie între cei doi, nu neapărat o agresiune”, a declarat avocata preotului.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, incidentul ar fi avut loc în timpul spovedaniei. Originar din Bacău, Visarion Alexa este paroh la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” – Militari, din Bucureşti. În paralel cu activitatea pastorală, părintele a participat frecvent la emisiuni radio şi TV, abordând subiecte de actualitate și dialogând cu tinerii despre problemele comunităţii.

De asemenea, a fost implicat în cateheze, conferinţe și dezbateri, devenind cunoscut pentru modul în care răspundea întrebărilor și provocărilor generaţiei actuale.