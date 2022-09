Dialog uluitor între părintele Visarion Alexa și femeia care l-a acuzat de agresiune: „Să nu cazi în ispita dorinței de a te răzbuna”

Judecătoria Sectorului 6 a decis, sâmbătă, ca preotul Visarion Alexa să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală.

Stenograme din dosar

„Preot: Ți-a fost rău?

Victimă: Cum adică?

Preot: Păi am simțit că te-ai relaxat un pic. Erai tare stresată cu povestea ta.

Victimă: Păi și asta credeți că am nevoie? Mai ales că dumneavoastră m-ați atins în zona intimă. Mi-ați atins vaginul. Asta produce detensionare (…)

Preot: Te deranjează că te-am atins? (…)

Victima: Ca și preot m-ați atins sau ca prieten?

Preot: Ca prieten…

Victima: Dar că s-a întâmplat într-un loc sfânt?

Preot: Nu te stresa, sfânt e tot universul, e făcut de Dumnezeu. (…)

Victima: Vreau să știu treaba cu dicționarul… Și explicațiile. Corpul meu s-a simțit ca la inventar. Mâinile dumneavoastră pe pielea feselor mele, pe abdomen, pe sâni, în partea intimă…

Preot: (…) E un gest de afecțiune, nu inventar.

Victima: E un gest de afecțiune din partea dumneavoastră că v-ați bucurat mai mult de atingeri mai ales că eu încercam să vă opresc și repetam că nu e voie. Corpul meu fiind inert, mai ales că sunteți preot și totul a avut loc într-un lăcaș sfânt. Și m-ați și împărtășit.

Preot: (…) Să nu cazi în ispita dorinței de a te răzbuna. Răzbunarea rănește și pe alții, dar mai ales pe tine”, precizează sursele judiciare, potrivit România TV.

Preotul Visarion Alexa a mai fost implicat într-un scandal în 2014

Preotul ar fi recunoscut anchetatorilor că după spovedanie a îmbrățișat persoana vătămată. „(…) Tricoul persoanei vătămate s-a ridicat, moment în care i-a atins pielea în zona lombară, a mângâiat-o pe spate, pe sub tricou, a arătat că i-a palpat sânul, apăsând-o și că nu-și mai amintește dacă a sărutat-o pe ureche întrucât eram prea concentrat pe sânul ei“ (…) Ulterior, și-a introdus mâna pe sub bluză și i-a atins sânii, i-a forțat bata blugilor, a reușit să ajungă cu mâna în zona vaginului, sub lenjeria intimă”, au mai precizat sursele judiciare.

Apărătoarea preotului a precizat că relația de duhovnic a fost dublată de o relație de prietenie.

„Pe fondul acelei prietenii şi abordări personale, a intervenit şi acest eveniment, incident din aprilie 2022. Nu a existat o relaţie foarte profundă. A depus plângerea pe 20 iulie în ultima zi în care se putea formula plângere şi acesta este un lucru destul de discutabil”, a spus avocata preotului.

Părtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, Vasile Bănescu, a declarat că, dacă acuzațiile aduse preotului vor fi confirmate, cazul său va fi judecat și de autoritățile bisericești.