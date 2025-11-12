Schimbări temporare în circulația trenurilor. Mai multe curse vor fi anulate. Lista completă

Circulația unor trenuri va fi modificată în perioada 19–20 noiembrie 2025, din cauza lucrărilor de verificare a infrastructurii în stația București Nord. Anunțul a fost făcut de CFR SA.

Măsura a fost adoptată pentru a asigura condiții optime de circulație și siguranță pe una dintre cele mai frecventate rute feroviare din zona Capitalei. Conform anunțului CFR SA, pe durata lucrărilor vor fi anulate două trenuri de noapte care circulă direct între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă. Este vorba despre:

„La solicitarea CFR SA – managerul infrastructurii feroviare, pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în stația București Nord, vor interveni modificări în circulația trenurilor", arată compania de stat.

Astfel, în zilele de 19 și 20 noiembrie 2025, vor fi anulate trenurile R-M 7903 București Nord (plecare la ora 01:50) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă și R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare la ora 02:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord. În aceste date, trenurile R-M 7901, 7902, 7904, 7905 și 7908 vor fi înlocuite cu următoarele curse:

R-M 7961 București Nord (00:30) – Aeroport Henri Coandă

R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (00:39) – București Nord

R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (01:39) – București Nord

R-M 7963 București Nord (03:30) – Aeroport Henri Coandă

R-M 7966 Aeroport Henri Coandă (04:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord.

Informații suplimentare privind circulația trenurilor pot fi obținute la numărul de telefon 021.9521 – INFO CFR, de la personalul din stații, prin aplicația Trenul Meu, precum și pe site-urile www.cfrcalatori.ro și www.cfr.ro, unde pot fi urmărite în timp real sosirile și plecările trenurilor.

Operatorul anunță că modificările sunt doar temporare, iar după finalizarea verificărilor tehnice, traficul feroviar pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă va reveni la programul normal.

Ruta feroviară care leagă Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă, inaugurată în decembrie 2020, este una dintre cele mai importante conexiuni directe dintre Capitală și aeroport. Linia este intens utilizată, mai ales pe timpul nopții, de pasagerii care sosesc sau pleacă din România atunci când traficul rutier este redus.

Lucrările anunțate de CFR fac parte dintr-un program amplu de întreținere și verificare periodică a infrastructurii feroviare, desfășurat pentru a menține condițiile de siguranță și confort pentru călători. Reprezentanții CFR Călători au precizat că aceste intervenții sunt planificate în perioade cu trafic redus, pentru a limita disconfortul pasagerilor.

După încheierea lucrărilor, începând cu data de 21 noiembrie, trenurile care circulă între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă vor reveni la orarul obișnuit.