Haos pe CFR. Navetiștii au rămas fără opțiuni după ce compania a retras zeci de curse peste noapte

România s-a trezit marți dimineață într-un haos feroviar. Zeci de trenuri CFR Călători, Regio și InterRegio, au fost suspendate brusc după ce compania nu a plătit Tariful de Utilizare a Infrastructurii (TUI). Pasagerii au aflat abia în gări că nu au cu ce pleca.

Marți dimineață, mii de români care au ajuns în gări pentru a merge la serviciu sau la școală au descoperit că trenurile lor nu mai circulă. Zeci de garnituri CFR Călători au fost anulate fără avertisment, iar pasagerii au aflat abia pe peron că nu mai au cu ce pleca.

Situația a fost provocată de neplata la timp a Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI) de către compania CFR Călători către CFR Infrastructură, suma restantă depășind 100 de milioane de lei.

Consecința: suspendarea mai multor curse Regio și InterRegio, care deserveau zilnic mii de călători din întreaga țară.

Pasagerii care depind de trenurile de navetă au fost printre cei mai afectați.

Oamenii au ajuns la gară dimineața devreme, fără să fi primit vreun anunț oficial sau un mesaj din partea companiei.

Mulți au fost obligați să aștepte ore în șir sau să caute soluții alternative de transport, în condițiile în care rutele suspendate leagă orașe mari de comune și localități satelit.

Unii navetiști suspectează că în spatele crizei s-ar ascunde o înțelegere care avantajează operatorii privați.

„Se fac jocuri politice și ca să circule privatul, trenurile private să circule, să nu circule trenurile acestea de călători”, a declarat un pasager pentru Antena 3 CNN.

Surse din Ministerul Transporturilor au confirmat pentru posturile centrale că între cele două companii de stat există de mai multe luni dispute legate de plățile restante.

CFR Călători acuză tarifele prea mari impuse pentru utilizarea infrastructurii, în timp ce CFR Infrastructură reclamă datoriile tot mai mari care afectează întreținerea liniilor ferate.

Deși ambele entități aparțin statului, niciuna nu și-a asumat public responsabilitatea pentru blocaj.

În lipsa unei înțelegeri rapide, sute de trenuri ar putea rămâne suspendate în următoarele zile.

Conform comunicatului transmis către Ministerul Transporturilor și publicat de Antena 3 CNN, începând cu 21 octombrie 2025, ora 00:01, următoarele trenuri Regio sunt suspendate:

R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur

R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur

R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur

R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur

R 8003: București Obor – Fetești

R 8005: București Obor – Constanța

R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur

R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur

R 3030: Brașov – București Nord

R 3029: București Nord – Brașov

R 3115 – R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur

R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur

R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur

R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur

R 5002 – R 5017: Buzău – București Nord și retur

R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur

R 4332: Satu Mare – Oradea

R 4401 – R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur

R 4502: Siculeni – Brașov

R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur

R 2441 – R 2447: Târgu Mureș – Sibiu / Teiuș – Târgu Mureș

R 2560 – R 2568: Sibiu – Mediaș – Sighișoara și retur

CFR Călători a anunțat că, începând cu 7 noiembrie 2025, alte trenuri InterRegio vor fi suspendate până la noi dispoziții. Printre ele se numără legături importante între București și marile orașe din țară:

IR 1634, IR 1633: Brașov – București Nord și retur

IR 1661, IR 1662: București Nord – Iași și retur

IR 1571, IR 1574: București Nord – Galați și retur

IR 1599, IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur

IR 1531, IR 1530: Timișoara Nord – Baia Mare (anulat din 08.11.2025)

IR 1532, IR 1533: Satu Mare – Timișoara Nord (anulat din 10.11.2025)

IR 1537, IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur

IR 1743, IR 1744: Arad – Oradea și retur

IR 1745, IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur

Reprezentanții CFR Călători au transmis că biletele achiziționate pentru cursele anulate vor putea fi folosite pe alte trenuri, în limita locurilor disponibile, sau pot fi returnate pentru rambursarea contravalorii.

Cu toate acestea, pasagerii reclamă lipsa unei informări prealabile.

Pe rețelele sociale, zeci de oameni au relatat că au aflat de anulări abia în gară, fără anunțuri oficiale sau afișaje clare.

Unii și-au pierdut legăturile spre alte orașe, alții au fost nevoiți să își amâne deplasările.

Ministerul Transporturilor a cerut explicații de la CFR Călători și CFR Infrastructură, solicitând o soluție rapidă pentru reluarea curselor.