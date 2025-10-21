Trenuri suspendate temporar, începând de azi. Weekendul vine și cu ora de iarnă
- Maria Dima
- 21 octombrie 2025, 07:23
CFR SA a anunțat că mai multe trenuri operate de CFR Călători vor fi suspendate temporar din cauza neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.).
Valoarea totală a restanțelor se ridică la 100.203.237,65 lei, iar circulația trenurilor va fi reluată imediat ce sumele vor fi achitate integral.
Trenuri Regio suspendate începând cu 21 octombrie 2025
R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur
R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur
R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur
R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur
R 8003: București Obor – Fetești
R 8005: București Obor – Constanța
R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur
R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur
R 3030: Brașov – București Nord
R 3029: București Nord Gr. B – Brașov
R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur
R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur
R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur
R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur
R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur
R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur
R 4332: Satu Mare – Oradea
R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur
R 4502: Siculeni – Brașov
R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur
R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur
R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur
R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur
R 2563: Sibiu – Sighișoara
R 2564: Beia Hm – Sibiu
R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur
Trenuri InterRegio suspendate începând cu 7 noiembrie 2025
IR 1634, IR 1633: Brașov – București Nord și retur
IR 1661, IR 1662: București Nord – Iași și retur
IR 1571, IR 1574: București Nord – Galați și retur
IR 1599, IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur
IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare
IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 08.11.2025)
IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord
IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025)
IR 1537, IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur
IR 1743, IR 1744: Arad – Oradea și retur
IR 1745, IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur
Recomandări pentru călători
- site-ul oficial www.mersultrenurilor.infofer.ro;
- site-urile operatorilor de transport feroviar;
- informațiile afișate în stațiile de cale ferată și la casele de bilete.
Trenurile și trecerea la ora de iarnă
În noaptea de 25/26 octombrie 2025, România trece la ora de iarnă, când ora 4:00 va deveni ora 3:00. CFR Călători a transmis următoarele recomandări pentru călători:
-Trenurile care pornesc înainte de ora 4:00 (ora de vară) își vor continua mersul conform orarului normal.
-Trenurile aflate în circulație după ora 4:00 vor opri, de regulă, în prima stație destinată opririi călătorilor, urmând să își reia circulația conform noii ore.
-Trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la destinație își vor continua drumul fără oprire prelungită.
-Trenurile internaționale vor respecta orarul în vigoare, în acord cu țările vecine care trec la aceeași oră oficială.
