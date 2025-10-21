Trenuri suspendate temporar, începând de azi. Weekendul vine și cu ora de iarnă

CFR SA a anunțat că mai multe trenuri operate de CFR Călători vor fi suspendate temporar din cauza neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.).

Valoarea totală a restanțelor se ridică la 100.203.237,65 lei, iar circulația trenurilor va fi reluată imediat ce sumele vor fi achitate integral.

R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur

R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur

R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur

R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur

R 8003: București Obor – Fetești

R 8005: București Obor – Constanța

R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur

R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur

R 3030: Brașov – București Nord

R 3029: București Nord Gr. B – Brașov

R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur

R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur

R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur

R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur

R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur

R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur

R 4332: Satu Mare – Oradea

R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur

R 4502: Siculeni – Brașov

R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur

R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur

R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur

R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur

R 2563: Sibiu – Sighișoara

R 2564: Beia Hm – Sibiu

R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur

IR 1634, IR 1633: Brașov – București Nord și retur

IR 1661, IR 1662: București Nord – Iași și retur

IR 1571, IR 1574: București Nord – Galați și retur

IR 1599, IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur

IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare

IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 08.11.2025)

IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord

IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025)

IR 1537, IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur

IR 1743, IR 1744: Arad – Oradea și retur

IR 1745, IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur

site-ul oficial www.mersultrenurilor.infofer.ro;

site-urile operatorilor de transport feroviar;

informațiile afișate în stațiile de cale ferată și la casele de bilete.

În noaptea de 25/26 octombrie 2025, România trece la ora de iarnă, când ora 4:00 va deveni ora 3:00. CFR Călători a transmis următoarele recomandări pentru călători:

-Trenurile care pornesc înainte de ora 4:00 (ora de vară) își vor continua mersul conform orarului normal.

-Trenurile aflate în circulație după ora 4:00 vor opri, de regulă, în prima stație destinată opririi călătorilor, urmând să își reia circulația conform noii ore.

-Trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la destinație își vor continua drumul fără oprire prelungită.

-Trenurile internaționale vor respecta orarul în vigoare, în acord cu țările vecine care trec la aceeași oră oficială.