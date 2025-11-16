Revizuirea Constituției pentru pensiile magistraților. Ce spune Nicușor Dan despre scenariul lui Orban

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu intenționează în niciun fel modificarea Constituției în legătură cu pensiile magistraților, în ciuda scenariului avansat de consilierul prezidențial Ludovic Orban. Șeful statului a afirmat că problema trebuie rezolvată deoarece este una vizibilă pentru întreaga societate și a precizat că ajustarea pensiilor în raport cu salariile reprezintă un obiectiv administrativ necesar.

„Nu este în intenția mea în niciun caz schimbarea Constituției, pentru că este foarte clar că e o problemă pe care toată societatea o vede. Pensiile trebuie micșorate în raport cu salariile, pentru asigurarea unui echilibru administrativ”, a declarat Nicușor Dan la România TV.

Nicușor Dan a explicat că situația actuală a apărut din cauza unor decizii luate în perioada 2017–2022: „Au existat pensii mai mari decât salariul. Când am spus acest lucru într-un interviu, jurnaliștii străini m-au întrebat încă o dată crezând că nu au înțeles bine. Le-am repetat și nu le-a venit să creadă. Acum oamenii sunt supărați și pentru că sunt unii care pun paie pe foc”.

Întrebat despre solicitările unor organizații civice privind desființarea Consiliului Superior al Magistraturii, președintele a răspuns: „Până una-alta, acești oameni sunt aleși de colegii lor magistrați. CSM este o organizație cu care trebuie să dialogăm”.

Sâmbătă seară, consilierul prezidențial Ludovic Orban afirmase că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraților „în forma finală” și calificase poziția sistemului judiciar drept „complet nerezonabilă”. Orban a menționat și perspectiva unui nou control de constituționalitate: „

Eu, personal, n-am nicio speranță că proiectul nu va fi atacat la Curtea Constituțională. Cunosc personajele de acolo și vă spun sincer: vor ataca. Mă gândesc, dacă nici măcar condițiile astea nu le acceptă, de ce să nu încercăm din nou, poate chiar prin modificarea Constituției, printr-o revizuire a Constituției, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor, și anume proporțional contribuțiilor plătite de fiecare angajat, indiferent din ce domeniu de activitate”.

Potrivit lui Orban, această abordare ar asigura „egalitate în fața legii pentru toți angajații”, iar refuzul de a accepta condițiile propuse ar însemna, în opinia sa, acțiuni „împotriva ordinii constituționale”.