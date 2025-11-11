Monica Macovei, despre pensiile magistraților: Cumulează venituri, fără a fi epuizați

Monica Macovei a revenit cu un mesaj în disputa privind pensiile speciale ale magistraților, criticând modul în care este prezentată tema în spațiul public. Într-o postare publicată marți pe Facebook, fosta ministră a Justiției contestă atât conceptul de „drepturi câștigate”, cât și argumentele oferite de CSM despre care spune că: „este aiuritor. Nici avocații sau notarii nu pot fi magistrați în același timp. Oricum, după pensionare, mulți magistrați intră în avocatură, notariat etc. și cumulează pensiile speciale cu salariile, dovedind că nu sunt epuizați”, a scris fostul ministru al Justiției.

Monica Macovei afirmă că expresia nu are fundament real și a apărut în urmă cu aproape două decenii. „Nu exista teoria/principiul ‘drepturilor câștigate’. Expresia ‘drepturi câștigate’ a fost inventată în 2005-2007 de câțivamembri CSM, atunci când, în magistratură, a început furia acordării de sporuri, unii altora, prin hotărâri judecătorești. S-a urmărit împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor și pensiilor în viitor. Nu se poate asta”, a scris Monica Macovei.

Ea subliniază că politica salarială rămâne responsabilitatea exclusivă a Guvernului și Parlamentului: „Guvernele și Parlamentele pot elimina sau adăuga sporuri, pot scădea salariile și pensiile oricărei categorii profesionale din sistemul public, în mod justificat”.

Fosta ministră atrage atenția că principiul constituțional se aplică fără excepții. „Într-un stat de drept suntem cu toții egali în fața legii și nimeni nu este mai presus de lege. Constituția prevede clar: ‘Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.’ Prin urmare, nici magistrații nu sunt și nu pot fi deasupra legii”.

Ea respinge ideea că independența justiției ar depinde de nivelul veniturilor. „‘Independența justiției’ este dreptul nostru, al oamenilor, la o justiție independentă – de influență politică, de corupție etc. – și nu este dreptul magistraților de a face orice. Independența magistraților nu depinde de mărimea salariilor și a pensiilor, ci de dimensiunea morală și etică a fiecăruia dintre ei. Independența este o stare de spirit”.

Monica Macovei califică drept nejustificat argumentul conform căruia magistrații ar trebui să aibă pensii speciale pentru că nu pot exercita alte profesii. „Argumentul CSM – magistrații nu pot efectua și alte activități în paralel – este aiuritor. Nici avocații sau notarii nu pot fi magistrați în același timp. Oricum, după pensionare, mulți magistrați intră în avocatură, notariat etc. și cumulează pensiile speciale cu salariile, dovedind că nu sunt epuizați.”

Totodată, ea respinge cumulul pensiei cu salariul atunci când ambele provin din fonduri publice: „Nu este acceptabil nici cumulul pensiei cu salariul, cât timp ambele sunt plătite din bani publici.”

Macovei amintește că încercarea de a introduce principiul contributivității în 2010 nu a avut continuitate: „guvernele următoare au reaprins pensiile speciale”. În opinia ei, modificările trebuie făcute direct, nu gradual. „Scăderea pensiilor speciale ale magistraților nu ar trebui să se întindă pe o perioadă de câțiva ani. Reformele dificile se fac rapid și dintr-o bucată.”

Ea critică și modul în care se justifică actualele termene: „Explicația pentru termenul lung de tranziție induce ideea că magistrații de astăzi ar fi devenit judecători și procurori pentru a se pensiona la 47-50 de ani cu o pensie la valoarea de astăzi, și nu din pasiune pentru ideea de dreptate. Ei bine, există demisia pentru situațiile în care nu îți mai convin condițiile din instituția în care lucrezi.”

Macovei acuză sistemul judiciar că în ultimii 20 de ani și-a acordat „privilegii” prin decizii succesive. „În România, statul de drept, respectiv egalitatea în fața legii, separația și echilibrul puterilor au fost zdruncinate prin miile de decizii judecătorești prin care, în ultimii 20 de ani, judecătorii și-au dat unii altora sporuri, respectiv sume mari de bani care se reflectă în pensiile actuale.”

În încheiere, ea afirmă că asemenea decizii au creat dezechilibru constituțional. „Procedând astfel, judecătorii care au dat asemenea hotărâri au stricat echilibrul democratic, punându-se singuri deasupra guvernului și parlamentului, ca o putere absolută. Asta a dus la un dezechilibru constituțional”, a conchis Macovei.