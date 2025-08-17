Justitie Ceremonie tensionată la Parlament. Cinci judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul, între proteste și acuzații







Republica Moldova. Cei cinci judecători ai Curții Constituționale, Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc, au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție de la tribuna Parlamentului. Evenimentul a avut loc în prezența președintei Maia Sandu, a șefului Legislativului, Igor Grosu, a 78 de deputați și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Ședința specială a Parlamentului a durat aproximativ 15 minute. Deputații au onorat drapelul și imnul de stat, iar apoi, rând pe rând, cei cinci magistrați desemnați la Înalta Curte au depus jurământul pentru mandate de câte șase ani. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a explicat procedura.

„Potrivit articolului 14 din Legea 74 din 2025 cu privire la Curtea Constituțională, judecătorul își exercită atribuțiile de la data depunerii jurământului, în cel mult o săptămână de la expirarea mandatului predecesorului său. La 16 august au expirat mandatele a cinci judecători constituționali, iar începerea mandatului noilor judecători este condiționată de depunerea jurământului în fața Parlamentului, președintelui R. Moldova și CSM”, a declarat Grosu.

Depunerea jurământului a fost însă întreruptă de protestele deputaților din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), care au afișat pancarte cu mesaje precum „Curtea Constituțională aparține poporului” și „Nu vrem o curte de buzunar”.

În timp ce în Parlament avea loc ceremonia, simpatizanți ai BCS, în frunte cu Igor Dodon, au protestat în fața Legislativului. Socialistul Adrian Lebedinschi a acuzat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că a „capturat țara”, iar vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a susținut că guvernarea a „uzurpat puterea constituțională”.

„Curtea Constituțională, care ar trebui să fie deasupra jocurilor politice, astăzi s-a transformat într-o unealtă politică în mâna PAS-ului. Este o mare ilegalitate, o rușine”, a declarat Batrîncea. Manifestanții au scandat „Jos dictatura!”, „Jos regimul PAS!” și „Moldova aparține poporului”.

Judecătoarea Domnica Manole a comentat reacțiile opoziției.

„Într-o țară democratică, totul este posibil. Este dreptul lor să-și manifeste opinia. Avem principiul pluralismului politic în Constituție, iar cetățenii pot critica inclusiv hotărârile Curții. Important este ca aceste critici să fie argumentate juridic, nu atacuri la persoană”, a spus magistrata.

Mandatele a cinci judecători constituționali – Serghei Țurcan, Domnica Manole, Vladimir Țurcan, Liuba Șova și Nicolae Roșca – au expirat pe 16 august. În urma desemnărilor făcute de Parlament, Guvern și CSM, noua componență a Curții Constituționale este următoarea. Liuba Șova și Nicolae Roșca (Parlament), Sergiu Litvinenco și Domnica Manole (Guvern), Ion Malanciuc și Viorica Puică (CSM).

Trei dintre magistrații care au depus jurământul – Manole, Șova și Roșca – și-au reînnoit mandatele pentru încă șase ani. Viorica Puică își va continua mandatul început în 2023 până în 2029.