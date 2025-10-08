Singura dorință a profesorilor din România: salarii mai mari

Majoritatea profesorilor din România se declară mulțumiți de condițiile de muncă, însă satisfacția privind salariile este scăzută, potrivit raportului TALIS 2024. Astfel, 81% dintre cadrele didactice apreciază mediul profesional, în creștere față de 74% în 2018, în timp ce doar 57% se arată mulțumiți de remunerație, un nivel mai ridicat decât în trecut, dar încă sub așteptările profesorilor.

Profesorii români se simt apreciați de elevi și părinți, iar 94% spun că au relații bune cu conducerea școlilor. Cu toate acestea, raportul TALIS 2024 arată că aproximativ 7% dintre profesori resimt un nivel ridicat de stres la locul de muncă.

În plus, 11% dintre profesorii aflați la început de carieră își exprimă intenția de a părăsi profesia în următorii cinci ani. În privința stabilității locului de muncă, 73% dintre cadrele didactice din România au contract pe durată nedeterminată, sub media OCDE de 81%.

În cazul profesorilor debutanți, ponderea contractelor pe durată determinată este mai mare, iar cei cu normă parțială reprezintă 23% dintre angajați, peste media OCDE de 19%.

Circa 12% dintre profesorii cu contract pe durată determinată apreciază securitatea locului de muncă ca fiind foarte importantă, procent mai ridicat decât media internațională de 9%.

Cele mai frecvente surse de stres raportate de profesori sunt responsabilitatea pentru rezultate (43%), disciplina în clasă (37%) și sarcinile administrative excesive (37%).

În școli, 54% dintre cadrele didactice afirmă că au cel puțin un elev cu probleme de comportament, dificultăți lingvistice sau cerințe educaționale speciale, sub media OCDE de 77%.

În plus, profesorii pierd aproximativ 11% din timpul orei pentru menținerea disciplinei, comparativ cu 15% în medie la nivel OCDE, în creștere cu două puncte față de 2018.

Studiul TALIS 2024 s-a bazat pe chestionare aplicate online profesorilor și directorilor de școli, cu o durată de completare de 45-60 de minute. Participanții au putut accesa chestionarele în mai multe sesiuni, asigurând flexibilitate și reducând presiunea timpului. Toate datele au fost colectate și prelucrate anonim, a arătat Ministerul Educației.