Singura dorință a profesorilor din România: salarii mai mari
- Mădălina Sfrijan
- 8 octombrie 2025, 20:59
Majoritatea profesorilor din România se declară mulțumiți de condițiile de muncă, însă satisfacția privind salariile este scăzută, potrivit raportului TALIS 2024. Astfel, 81% dintre cadrele didactice apreciază mediul profesional, în creștere față de 74% în 2018, în timp ce doar 57% se arată mulțumiți de remunerație, un nivel mai ridicat decât în trecut, dar încă sub așteptările profesorilor.
Profesorii din România sunt nemulțumiți de veniturile pe care le au
Profesorii români se simt apreciați de elevi și părinți, iar 94% spun că au relații bune cu conducerea școlilor. Cu toate acestea, raportul TALIS 2024 arată că aproximativ 7% dintre profesori resimt un nivel ridicat de stres la locul de muncă.
În plus, 11% dintre profesorii aflați la început de carieră își exprimă intenția de a părăsi profesia în următorii cinci ani. În privința stabilității locului de muncă, 73% dintre cadrele didactice din România au contract pe durată nedeterminată, sub media OCDE de 81%.
Situația celor aflați la început de carieră
În cazul profesorilor debutanți, ponderea contractelor pe durată determinată este mai mare, iar cei cu normă parțială reprezintă 23% dintre angajați, peste media OCDE de 19%.
Circa 12% dintre profesorii cu contract pe durată determinată apreciază securitatea locului de muncă ca fiind foarte importantă, procent mai ridicat decât media internațională de 9%.
Cele mai frecvente surse de stres raportate de profesori sunt responsabilitatea pentru rezultate (43%), disciplina în clasă (37%) și sarcinile administrative excesive (37%).
Elevii cu probleme de comportament, o povară pentru profesori
În școli, 54% dintre cadrele didactice afirmă că au cel puțin un elev cu probleme de comportament, dificultăți lingvistice sau cerințe educaționale speciale, sub media OCDE de 77%.
În plus, profesorii pierd aproximativ 11% din timpul orei pentru menținerea disciplinei, comparativ cu 15% în medie la nivel OCDE, în creștere cu două puncte față de 2018.
Studiul TALIS 2024 s-a bazat pe chestionare aplicate online profesorilor și directorilor de școli, cu o durată de completare de 45-60 de minute. Participanții au putut accesa chestionarele în mai multe sesiuni, asigurând flexibilitate și reducând presiunea timpului. Toate datele au fost colectate și prelucrate anonim, a arătat Ministerul Educației.
