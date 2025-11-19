Politica

Grindeanu: Limitarea cumulului pensie-salariu nu se va aplica în învățământ, sănătate și apărare

Grindeanu: Limitarea cumulului pensie-salariu nu se va aplica în învățământ, sănătate și apărareProfesor. Sursă foto: Freepik
Proiectul de limitare a cumulului pensie-salariu în sectorul public prevede o contribuție de 15% pentru pensionarii care continuă să lucreze în instituții de stat, iar regula se va aplica tuturor pensiilor, inclusiv celor speciale, spune Sorin Grindeanu, președintele PSD. Potrivit liderului politic, excepțiile apar în sectoarele cu deficit de personal, precum educația și sănătatea, în special în mediul rural.

Grindeanu, explicații legate de cumularea pensiei cu salariul

Liderul PSD a declarat că există un deficit semnificativ de profesori de fizică și a subliniat că directorii și inspectoratele depun eforturi pentru a-i convinge pe foștii dascăli pensionați să revină în sistem.

El a afirmat că ar fi de acord ca aceste excepții să fie aplicate acolo unde există un deficit clar.

„Știu că e un minus mare pe zona de fizică, profesori de fizică. Directorii și inspectoratele în acest moment duc o muncă de lămurire cu foștii profesori care au ieșit la pensie, să-i readucă în sistem. Eu aș da excepții din acest punct de vedere pentru acești oameni unde există acest deficit clar. Unde nu există, evident că sunt de acord cu aplicarea regulilor”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video

Situația din Apărare, în prim-plan

Referitor la angajații din Ministerul Apărării, Grindeanu a explicat că instituția se află într-o situație specială, reglementată de obligații internaționale. El a subliniat că România trebuie să mențină cheltuielile de apărare la 2,3–2,4% din PIB și să le majoreze în anul următor.

„Aici aș face o excepție, dar eventualele reduceri trebuie să se vadă în zona de înzestrare, nu în altă parte”, a explicat acesta.

Cumularea pensiei cu salariul. Ce urmează

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că proiectul care limitează cumulul pensiei cu salariul va viza atât profesorii, cât și medicii. El a subliniat că, deși înțelege necesitatea reducerii cheltuielilor în ministere, aceste măsuri trebuie aplicate cu prudență.

Ministrul Muncii a explicat că ordonanța aflată în pregătire stabilește noi reguli pentru detașările în instituțiile publice și interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat. El a adăugat că măsura va fi aplicată tuturor categoriilor de pensii, inclusiv celor contributive, celor cu componentă bugetară și pensionărilor anticipate.

