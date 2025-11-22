International Breaking news

Drone surprinse deasupra unei baze militare olandeze. Armata a reacționat rapid

Comentează știrea
Drone surprinse deasupra unei baze militare olandeze. Armata a reacționat rapiddrone militare / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Ministerul olandez al Apărării a anunțat sâmbătă că armata a folosit arme de la sol pentru a încerca să doboare mai multe drone detectate vineri seara deasupra bazei aeriene Volkel, situată în sud-estul Olandei, aproape de granița cu Germania.

Incidentul a generat o anchetă din partea autorităților militare și ridică întrebări privind motivele zborului dronelor în zone restricționate.

Observarea dronelor la baza Volkel

Conform declarațiilor Ministerului Apărării, dronele au fost observate de personalul de securitate între orele 19:00 și 21:00, ora locală (18:00-20:00 GMT).

Ministerul a precizat: „Personalul forţelor aeriene a folosit arme de la sol pentru a doborî dronele".

De la ce ar fi pornit incendiul din Sectorul 5. Explicațiile firmei care care a construit blocul
De la ce ar fi pornit incendiul din Sectorul 5. Explicațiile firmei care care a construit blocul
Claudiu Târziu, fondator al AUR, despre Anca Alexandrescu: Nu are legătură cu conservatorismul
Claudiu Târziu, fondator al AUR, despre Anca Alexandrescu: Nu are legătură cu conservatorismul

În urma intervenției, dronele au părăsit zona și nu au fost recuperate: „Dronele au plecat şi nu au fost recuperate", a mai spus ministerul.

Motivul prezenței dronelor în zona interzisă nu este cunoscut

Reprezentanții Ministerului Apărării au subliniat că nu este clar de ce dronele au zburat în zone unde accesul este restricționat.

Aceștia au menționat că incidentul se află sub analiză, iar informațiile disponibile nu permit stabilirea cu exactitate a intențiilor operatorilor dronelor.

Ancheta autorităților militare

Poliția militară a demarat o anchetă pentru a determina circumstanțele în care dronele au pătruns în zona bazei Volkel.

Ancheta urmărește identificarea persoanelor implicate, verificarea traseului dronelor și evaluarea eventualelor riscuri pentru securitatea bazei.

drona

drona / sursa foto: dreamstime.com

Ministerul Apărării a indicat că procedurile standard de securitate au fost aplicate imediat după detectarea dronelor.

Reacții și contexte suplimentare

Baza aeriană Volkel este cunoscută pentru importanța sa strategică în cadrul infrastructurii de apărare a Olandei.

Intervenția armatei a inclus utilizarea armamentului de la sol, conform protocoalelor de securitate pentru protejarea instalațiilor militare critice.

Ministerul nu a furnizat informații suplimentare despre tipul dronelor sau despre eventualele daune.

Experți în securitate și autorități monitorizează astfel de incidente, considerând că prezența neautorizată a dronelor în apropierea bazelor militare reprezintă un risc pentru siguranța personalului și a infrastructurii.

Ancheta în curs va stabili dacă zborul dronelor a fost un accident, o acțiune deliberată sau un test tehnologic.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:41 - UTA - „U” Cluj, 0-2. Trei puncte de aur pentru oaspeți, care se gândesc la play-off
17:33 - Liderul galeriei „Diabos Vermelhos”a fost găsit fără suflare în mașina sa
17:28 - Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. MedRadar a primit premiul pentru optimizarea accesului la medicamente
17:23 - De la ce ar fi pornit incendiul din Sectorul 5. Explicațiile firmei care care a construit blocul
17:10 - Claudiu Târziu, fondator al AUR, despre Anca Alexandrescu: Nu are legătură cu conservatorismul
17:01 - Piloții zborului UA1093 au relatat întâlnirea cu balonul meteorologic rătăcit

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale