Drone surprinse deasupra unei baze militare olandeze. Armata a reacționat rapid

Ministerul olandez al Apărării a anunțat sâmbătă că armata a folosit arme de la sol pentru a încerca să doboare mai multe drone detectate vineri seara deasupra bazei aeriene Volkel, situată în sud-estul Olandei, aproape de granița cu Germania.

Incidentul a generat o anchetă din partea autorităților militare și ridică întrebări privind motivele zborului dronelor în zone restricționate.

Conform declarațiilor Ministerului Apărării, dronele au fost observate de personalul de securitate între orele 19:00 și 21:00, ora locală (18:00-20:00 GMT).

Ministerul a precizat: „Personalul forţelor aeriene a folosit arme de la sol pentru a doborî dronele".

În urma intervenției, dronele au părăsit zona și nu au fost recuperate: „Dronele au plecat şi nu au fost recuperate", a mai spus ministerul.

Reprezentanții Ministerului Apărării au subliniat că nu este clar de ce dronele au zburat în zone unde accesul este restricționat.

Aceștia au menționat că incidentul se află sub analiză, iar informațiile disponibile nu permit stabilirea cu exactitate a intențiilor operatorilor dronelor.

Poliția militară a demarat o anchetă pentru a determina circumstanțele în care dronele au pătruns în zona bazei Volkel.

Ancheta urmărește identificarea persoanelor implicate, verificarea traseului dronelor și evaluarea eventualelor riscuri pentru securitatea bazei.

Ministerul Apărării a indicat că procedurile standard de securitate au fost aplicate imediat după detectarea dronelor.

Baza aeriană Volkel este cunoscută pentru importanța sa strategică în cadrul infrastructurii de apărare a Olandei.

Intervenția armatei a inclus utilizarea armamentului de la sol, conform protocoalelor de securitate pentru protejarea instalațiilor militare critice.

Ministerul nu a furnizat informații suplimentare despre tipul dronelor sau despre eventualele daune.

Experți în securitate și autorități monitorizează astfel de incidente, considerând că prezența neautorizată a dronelor în apropierea bazelor militare reprezintă un risc pentru siguranța personalului și a infrastructurii.

Ancheta în curs va stabili dacă zborul dronelor a fost un accident, o acțiune deliberată sau un test tehnologic.