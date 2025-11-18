International

Ucraina are nevoie de cât mai multe drone pentru a nu fi copleșită de Rusia

Ucraina are nevoie de cât mai multe drone pentru a nu fi copleșită de RusiaDrone militare. Sursă foto: Captură video
Ucraina are în continuare nevoie de un număr uriaș de drone pentru a face față asaltului Rusiei, după cum a afirmat generalul Oleksandr Pivnenko, comandantul Gărzii Naționale, conform reuters.

Ucraina cere tot mai multe drone

Rusia are pe frontul ucrainean efective mai numeroase decât Ucraina, dar, în ce priveşte dronele, cele două tabere sunt la paritate pe principalele sectoare ale frontului, afirmă comandantul ucrainean.

„Nu este uşor pentru noi acum. Cred că va fi foarte dificil, pentru că este noroi, va fi mai greu de manevrat”, a mai precizat oficialul de la Kiev. El a făcut referire la solul moale în urma precipitaţiilor de la sfârşit de toamnă şi început de iarnă care îngreunează pentru ambele tabere manevrarea echipamentelor pe câmpul de luptă.

Dreone

Drone. Sursa foto: x.com

„Trebuie să oprim mai mult inamicul în timp ce acesta se apropie pe jos, astfel încât să nu se poată infiltra”, a spus Oleksandr Pivnenko, vorbind despre noua tactică a armatei ruse de a se infiltra cu grupuri mici de soldaţi, fără blindate.

Realitatea din spatele imperiului creat de Vladimir Putin. Lumea paralelă în care se răsfață fiicele și rudele liderului rus
Ludovic Orban, după revocarea din funcția de consilier prezidențial: Despărțirea vine din inițiativa președintelui. Mă simt eliberat

Cum s-a schimbat războiul

Natura războiului s-a schimbat drastic, remarcă generalul ucrainean în vârstă de 39 de ani, care a luptat împotriva trupelor ruse în oraşul estic Bahmut căzut în cele din urmă sub control rusesc la jumătatea anului 2023, înaintea desfăşurării masive a dronelor care acum zboară pretutindeni deasupra liniei frontului şi ţintesc tot ce mişcă.

Pentru a-şi accelera înaintarea în oraşul Pokrovsk, unde luptă în prezent şi unităţile lui Pivnenko, trupele ruse şi-au schimbat tactica şi au pătruns acolo în grupuri mici, sprijinite de drone pentru a le oferi acoperire şi a identifica şi ataca poziţiile inamice.

Avantajele tehnologiei

Pentru a compensa insuficienţa efectivelor infanteriei, care a permis inamicului rus să străpungă liniile defensive ucrainene, Ucraina trebuie să valorifice rapid avantajele tehnologice şi să elaboreze noi tactici de luptă, iar o modalitate de a realiza acest lucru poate fi o mai bună coordonare a straturilor operaţiunilor cu drone, astfel încât, de exemplu, operatorii de drone amplasaţi mai aproape de linia de contact să nu concureze sau să nu se suprapună cu misiunile celor situaţi mai în spate, explică generalul care comandă Garda Naţională a Ucrainei, în structura căreia se regăseşte şi puternicul regiment Azov.

Makaveli vrea să intre în politica mare
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază

