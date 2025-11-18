International

Atac nocturn în Korocia. Foc la un centru comercial și pagube în mai multe locuințe

Centru comercial, Korocia / sursa foto> captur[ video
Un atac cu drone a avut loc luni seară în orașul Korocia (Korocha), situat în regiunea Belgorod, Federația Rusă, provocând un incendiu la acoperișul unui centru comercial, conform declarațiilor oficiale.

Incidentul a fost raportat de serviciul rus al BBC, citând o declarație a guvernatorului regiunii, Viacheslav Gladkov.

Detalii despre atacul din Belgorod și consecințe

Potrivit guvernatorului Gladkov, drona a lovit centrul comercial „Vokzalni” din Korocia, iar în urma impactului, acoperișul clădirii a luat foc.

El a precizat că incendiul nu a fost încă stins la momentul raportării.

Cum plătim taxele și impozitele în 2026. Calendar, penalități și schimbările fiscale care intră în vigoare
Ion Mihai Pacepa a fost agentul rușilor. Generalul SRI (r) Aurel Rogojan a dezvăluit că Ceaușescu a fost avertizat de trădare. Exclusiv

Gladkov a afirmat că nu au existat victime în urma atacului.

Conform aceleiași surse, un alt atac — cel puțin o lovitură — a avariat ferestrele a patru apartamente dintr-un bloc de locuințe.

Mai mult, fost raportat că părți din orașul Korocia, dar și satele Pogorilovka și Podkopaievka, au rămas parțial fără energie electrică.

Korocia este centrul administrativ al districtului Korocansky și se află în partea de sud-est a regiunii Belgorod. ukrinform.net

Reacția autorităților și interv enția serviciilor

Serviciile de urgență au fost mobilizate pentru a lichida incendiul de pe acoperișul centrului comercial, iar echipele de intervenție lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în zonele afectate.

Guvernatorul Gladkov a comunicat informațiile despre pagube și stare prin intermediul canalelor oficiale.

Contextul atacurilor din regiunea Belgorod

Regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, a înregistrat în ultimele luni mai multe incidente legate de atacuri cu drone.

De exemplu, guvernatorul Gladkov a raportat anterior că forțele ucrainene au lansat peste 110 drone într-un interval de 24 de ore, cauzând daune în alde localități din regiune.

De asemenea, atacuri similare au vizat alte comunități, fără însă a produce victime, potrivit autorităților locale.

Într-un alt caz, un atac cu dronă din luna martie 2025 ar fi condus la rănirea unui civil și la incendierea unor vehicule și clădiri.

Acest incident se înscrie într-un context mai larg de tensiune între Rusia și Ucraina, în care regiunile de frontieră ale Rusiei au fost vizate frecvent de atacuri cu drone, potrivit rapoartelor oficiale.

De partea rusă, autoritățile încearcă să catalogheze astfel de atacuri ca o amenințare la siguranța populației civile, iar emergențele locale reacționează rapid la pagube și la întreruperile de utilități.

Atac nocturn în Korocia. Foc la un centru comercial și pagube în mai multe locuințe
