Atac nocturn în Korocia. Foc la un centru comercial și pagube în mai multe locuințe

Un atac cu drone a avut loc luni seară în orașul Korocia (Korocha), situat în regiunea Belgorod, Federația Rusă, provocând un incendiu la acoperișul unui centru comercial, conform declarațiilor oficiale.

Incidentul a fost raportat de serviciul rus al BBC, citând o declarație a guvernatorului regiunii, Viacheslav Gladkov.

Potrivit guvernatorului Gladkov, drona a lovit centrul comercial „Vokzalni” din Korocia, iar în urma impactului, acoperișul clădirii a luat foc.

El a precizat că incendiul nu a fost încă stins la momentul raportării.

Gladkov a afirmat că nu au existat victime în urma atacului.

Conform aceleiași surse, un alt atac — cel puțin o lovitură — a avariat ferestrele a patru apartamente dintr-un bloc de locuințe.

Mai mult, fost raportat că părți din orașul Korocia, dar și satele Pogorilovka și Podkopaievka, au rămas parțial fără energie electrică.

Korocia este centrul administrativ al districtului Korocansky și se află în partea de sud-est a regiunii Belgorod. ukrinform.net

Serviciile de urgență au fost mobilizate pentru a lichida incendiul de pe acoperișul centrului comercial, iar echipele de intervenție lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în zonele afectate.

💥A shopping center caught #fire in #Korochа, #Belgorod region, after a drone attack Local sources report a major fire at the shopping center following a UAV strike. Belgorod region Governor Vyacheslav Gladkov confirmed the attack, stating that the roof of the commercial… pic.twitter.com/z0UtYZc0RY — News.Az (@news_az) November 17, 2025

Guvernatorul Gladkov a comunicat informațiile despre pagube și stare prin intermediul canalelor oficiale.

Regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, a înregistrat în ultimele luni mai multe incidente legate de atacuri cu drone.

De exemplu, guvernatorul Gladkov a raportat anterior că forțele ucrainene au lansat peste 110 drone într-un interval de 24 de ore, cauzând daune în alde localități din regiune.

De asemenea, atacuri similare au vizat alte comunități, fără însă a produce victime, potrivit autorităților locale.

Într-un alt caz, un atac cu dronă din luna martie 2025 ar fi condus la rănirea unui civil și la incendierea unor vehicule și clădiri.

Acest incident se înscrie într-un context mai larg de tensiune între Rusia și Ucraina, în care regiunile de frontieră ale Rusiei au fost vizate frecvent de atacuri cu drone, potrivit rapoartelor oficiale.

De partea rusă, autoritățile încearcă să catalogheze astfel de atacuri ca o amenințare la siguranța populației civile, iar emergențele locale reacționează rapid la pagube și la întreruperile de utilități.