International

Dispariția misterioasă a lui Serghei Lavrov a luat sfârșit. Ministrul de Externe al Rusiei a reapărut în public

Comentează știrea
Dispariția misterioasă a lui Serghei Lavrov a luat sfârșit. Ministrul de Externe al Rusiei a reapărut în public
Din cuprinsul articolului

Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei a reapărut în public, azi, după o perioadă de absență ce a dat naștere mai multor speculații. Oficialul de la Moscova s-a întâlnit cu Subrahmanyam Jaishankar, omologul său din India. Evenimentul s-a petrecut în capitala Rusiei, conform thehindu.com.

Întâlnire cu omologul din India

Cei doi demnitari s-au întâlnit de șase ori în acest an, conform sursei citate. „Vizita dumneavoastră este foarte oportună, având în vedere summitul ruso-indian care va avea loc în capitala Indiei peste doar trei săptămâni, luna viitoare”, a spus reprezentantul Rusiei.

De asemenea, Lavrov a mai vorbit despre dialogul politic intens care există între Moscova şi New Delhi, dar şi depsre cooperarea dintre cele două ţări în cadrul diferitelor platforme internaţionale.

sursa: Facebook

Jaishankar, la rândul său, a salutat oportunitatea de a discuta despre conflictele internaţionale cu omologul său rus şi a indicat că vor aborda în special războiul din Ucraina.

Febra cumpărăturilor de Sărbători și capcanele online. Ce poți face dacă un comerciant refuză să îți dea banii înapoi pe un produs
Febra cumpărăturilor de Sărbători și capcanele online. Ce poți face dacă un comerciant refuză să îți dea banii înapoi pe un produs
Hotelul „Naţional” - afacerea comună a lui Platon şi Plahotniuc, cu mâna uşoară a lui Igor Dodon, salvată de justiţie şi protejată de Ion Ceban
Hotelul „Naţional” - afacerea comună a lui Platon şi Plahotniuc, cu mâna uşoară a lui Igor Dodon, salvată de justiţie şi protejată de Ion Ceban

Cu câteva ore înainte, Lavrov avusese o conversaţie la telefon cu ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi.

După trei săptămâni de absență, Serghei Lavrov a reapărut în public

La data de 28 octombrie, Lavrov a efectuat o vizită oficială, în Belarus, la Minsk. Apoi, nu a mai apărut în public, fapt ce a dat naștere mai multor zvonuri legate de căderea în dizgrația președintelui Vladimir Putin.

În ultima perioadă, unele instituții media au speculat că decizia întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump i-ar fi aparținut ministrului de Externe de la Kremlin. Săptămâna trecută, Lavrov, om de bază al președintelui Rusiei, aflat în funcție din 2004, a ținut o videoconferință și a avut o atitudine conciliantă față de SUA.

Speculațiile din ultima perioadă

Speculaţiile legate de posibila sa cădere în dizgraţie au apărut după ce Lavrov nu a participat, în urmă cu peste două săptămâni, la reuniunea extraordinară a Consiliului de Securitate al Rusiei, convocat de preşedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre reluarea testelor nucleare de către Moscova.

Mai mult, a răsuflat și informația că Lavrov nu va conduce delegaţia rusă la summitul G20 care va avea loc la sfârşitul acestei luni în Africa de Sud.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:07 - Febra cumpărăturilor de Sărbători și capcanele online. Ce poți face dacă un comerciant refuză să îți dea banii înapoi...
21:59 - Dani Cămătaru: Acum drogurile sunt la ordinea zilei, se pot cumpăra de oriunde pe bani puțini
21:49 - Hotelul „Naţional” - afacerea comună a lui Platon şi Plahotniuc, cu mâna uşoară a lui Igor Dodon, salvată de justiţie...
21:44 - Dedeman, businessul care își construiește viitorul zi de zi
21:32 - O nouă tragedie pe scaunul stomatologului. Un băiețel de doi ani a murit în timpul anesteziei
21:22 - Dispariția misterioasă a lui Serghei Lavrov a luat sfârșit. Ministrul de Externe al Rusiei a reapărut în public

HAI România!

Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale