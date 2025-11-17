Dispariția misterioasă a lui Serghei Lavrov a luat sfârșit. Ministrul de Externe al Rusiei a reapărut în public

Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei a reapărut în public, azi, după o perioadă de absență ce a dat naștere mai multor speculații. Oficialul de la Moscova s-a întâlnit cu Subrahmanyam Jaishankar, omologul său din India. Evenimentul s-a petrecut în capitala Rusiei, conform thehindu.com.

Cei doi demnitari s-au întâlnit de șase ori în acest an, conform sursei citate. „Vizita dumneavoastră este foarte oportună, având în vedere summitul ruso-indian care va avea loc în capitala Indiei peste doar trei săptămâni, luna viitoare”, a spus reprezentantul Rusiei.

De asemenea, Lavrov a mai vorbit despre dialogul politic intens care există între Moscova şi New Delhi, dar şi depsre cooperarea dintre cele două ţări în cadrul diferitelor platforme internaţionale.

Jaishankar, la rândul său, a salutat oportunitatea de a discuta despre conflictele internaţionale cu omologul său rus şi a indicat că vor aborda în special războiul din Ucraina.

Cu câteva ore înainte, Lavrov avusese o conversaţie la telefon cu ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi.

La data de 28 octombrie, Lavrov a efectuat o vizită oficială, în Belarus, la Minsk. Apoi, nu a mai apărut în public, fapt ce a dat naștere mai multor zvonuri legate de căderea în dizgrația președintelui Vladimir Putin.

În ultima perioadă, unele instituții media au speculat că decizia întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump i-ar fi aparținut ministrului de Externe de la Kremlin. Săptămâna trecută, Lavrov, om de bază al președintelui Rusiei, aflat în funcție din 2004, a ținut o videoconferință și a avut o atitudine conciliantă față de SUA.

Speculaţiile legate de posibila sa cădere în dizgraţie au apărut după ce Lavrov nu a participat, în urmă cu peste două săptămâni, la reuniunea extraordinară a Consiliului de Securitate al Rusiei, convocat de preşedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre reluarea testelor nucleare de către Moscova.

Mai mult, a răsuflat și informația că Lavrov nu va conduce delegaţia rusă la summitul G20 care va avea loc la sfârşitul acestei luni în Africa de Sud.