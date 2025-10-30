Lituania își va închide frontiera cu Belarusul timp de o lună

Lituania a anunțat închiderea temporară, pentru o lună, a frontierei cu Belarus, acuzând autoritățile de la Minsk de un „atac hibrid” după descoperirea unor baloane transportând țigarete de contrabandă, decizie susținută și de Uniunea Europeană, relatează AFP.

Potrivit premierului lituanian Inga Ruginiene, frontiera între Lituania și Belarus va rămâne închisă până pe 30 noiembrie, ca măsură de securitate.

Decizia survine după ce zeci de baloane au survolat teritoriul lituanian, provocând închideri temporare ale aeroporturilor de la Vilnius și Kaunas, care au afectat 142 de zboruri și peste 20.000 de pasageri, potrivit societății aeroportuare LTOU.

Premierul lituanian Inga Ruginiene a precizat că închiderea frontierei ar putea fi extinsă și a subliniat necesitatea de a reacționa la ceea ce a numit un „atac hibrid”. Ministrul de Interne Vladislav Kondratovic a caracterizat decizia drept un mesaj clar către autoritățile belaruse.

Închiderea frontierei afectează mii de muncitori belaruși care fac naveta între cele două țări, precum și întreprinderile lituaniene care continuă să facă afaceri cu Belarusul. Armata lituaniană va doborî baloanele care intră pe teritoriul țării, iar Minskul a cerut inițial Lituaniei să identifice complicii contrabandiștilor pe teritoriul său.

Mai multe capitale europene și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au exprimat susținerea pentru Lituania, calificând situația drept o „amenințare hibridă”. În replică, Ministerul belarus de Externe a acuzat Lituania de încercarea de a arunca vina asupra Minskului.

Înalta Reprezentantă UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a cerut autorităților belaruse să controleze spațiul aerian, frontierele și teritoriul și să combată activitățile infracționale organizate. Oficialii lituanieni au precizat că traficul feroviar de pasageri și mărfuri între Belarus și enclava rusă Kaliningrad nu va fi afectat.