Scene tensionate la Tel Aviv. Protestatarii cer clarificări despre evenimentele din 7 octombrie

Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seara în Piața Habima din Tel Aviv, alături de lideri ai opoziției, pentru a cere clarificarea evenimentelor care au avut loc pe 7 octombrie 2023 și asumarea responsabilității politice

În paralel, a avut loc un alt protest în Piața Ostaticilor, unde familiile victimelor cer repatrierea celor trei ostatici uciși rămași în Gaza.

La manifestație au luat parte mai mulți lideri politici din Israel, inclusiv foști premieri, foști șefi ai armatei și actuali membri ai opoziției. Printre aceștia se numără Naftali Bennett, Yair Lapid, Benny Gantz, Gadi Eisenkot și Yair Golan. Singurul absent notabil a fost Avigdor Liberman, potrivit Times of Israel.

Demonstrația a inclus un banner cu mesajul „Căutăm: o opoziție puternică și unită”, iar participanții au scandat diferite sloganuri referitoare la responsabilitate și investigarea evenimentelor din octombrie 2023.

Fostul deputat Izhar Shay, care și-a pierdut fiul în atacul din 7 octombrie, a transmis că o investigație independentă este necesară. „Cei care au fost parte a eșecurilor nu pot scrie regulile investigației”, a spus el, solicitând ca procesul să fie condus de autorități judiciare sau independente.

Shay a menționat că martorii și experții ar trebui să aibă posibilitatea de a colabora într-un cadru transparent.

Adi Zakuto, al cărei tată a fost ucis în atac, a declarat:

„Ce mă arde astăzi, mai mult decât durerea, este evitarea responsabilității. Nu îi lăsați să rescrie istoria. Adevărul va ieși la iveală”.

Supraviețuitori ai atacului de la festivalul de muzică Nova au precizat că solicitările pentru o anchetă independentă nu sunt motivate politic.

„Noi nu suntem inamicul, iar ceea ce cerem nu este politic”, a spus unul dintre supraviețuitori, subliniind că cererea principală este clarificarea faptelor și stabilirea responsabilităților.

În Piața Ostaticilor, Bar Godard – fiica unui ostatic ucis, recent repatriat – a cerut continuarea eforturilor pentru a aduce acasă rămășițele celor trei persoane moarte.

„Returnarea celor decedați nu este o favoare. Este cea mai de bază datorie a statului”, a spus ea.

Protestele au loc într-o perioadă tensionată, cu un armistițiu fragil în Gaza. Participanții au subliniat importanța menținerii acestuia pentru a permite repatrierea rămășițelor victimelor și pentru continuarea negocierilor dintre părți.