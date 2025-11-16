Economia Israelului își revine după confruntările cu Iranul. Creștere importantă în trimestrul al treilea

Economia Israelului a crescut cu 12,4% în trimestrul al treilea, marcând o revenire puternică după scăderea din trimestrul al doilea, perioadă în care a fost afectată de conflictul cu Iranul și de războiul din Gaza, potrivit Reuters.

PIB-ul Israelului a crescut cu un ritm anualizat de 12,4% în perioada iulie–septembrie, comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor publicate duminică de Biroul Central de Statistică.

Avansul a depășit estimarea Reuters de 8% și a fost alimentat de creșterea puternică a consumului, cu 23%, a exporturilor, cu 23,3%, și a investițiilor, care au urcat cu 36,9%. Cheltuielile guvernamentale au crescut, de asemenea, cu 4,4%.

Economistul Jonathan Katz, de la Leader Capital Markets, a declarat că aceste cifre arată „o recuperare rapidă după conflictul cu Iranul”, referindu-se la războiul de 12 zile din iunie, când atacurile cu rachete au afectat activitatea economică.

Războiul din Gaza, început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, continuă însă să apese asupra economiei, până la 300.000 de civili fiind mobilizați în armata de rezervă și absenți de la locurile de muncă pentru perioade îndelungate.

Economia Israelului a crescut cu 1% în 2023 și este estimată să avanseze cu 2,5% în 2024, potrivit Băncii Israelului, care prevede o accelerare până la aproximativ 5% în 2026.

Reziliența economică a țării a contribuit la creșterea indicilor bursieri din Tel Aviv la maxime istorice, iar şekelul s-a apreciat cu circa 11% față de dolar în acest an, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate.

Datele vin în contextul în care biroul de statistică a raportat o inflație anuală de 2,5% în octombrie, un nivel care ar putea determina Banca Israelului să reducă în curând dobânzile pe termen scurt.

În 2024, cheltuielile militare ale Israelului au crescut cu 65%, ajungând la 46,5 miliarde de dolari (40,4 miliarde de euro), potrivit unui raport al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, publicat în aprilie.