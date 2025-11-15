Teroriștii Hamas reinstaurează controlul în zonele părăsite de Israel și ucide palestinieni pe bandă rulantă

După retragerea armatei israeliene dintr-o parte a teritoriului Fâșiei Gaza, în baza acordului negociat de Donald Trump, terorișii Hamas își reinstaurează controlul asupra zonelor părăside de IDF, aducând teroare și moarte pentru palestinieni, potrivit Reuters.

Teroriștii Hamas încearcă să-şi extindă controlul în Gaza, intervenind în diverse probleme, precum reglementarea preţului cărnii de pui sau perceperea unor taxe pentru ţigări, în timp ce planurile SUA pentru fâșie prind contur lent, se plâng locuitorii. Această reinstaurare a terorii alimentează îndoielile rivalilor cu privire la disponibilitatea grupării teroriste Hamas de a ceda puterea, aşa cum a promis.

După încheierea armistițiului, luna trecută, teroriștii Hamas şi-au restabilit rapid controlul în zonele din care armata israeliană s-a retras. Ei au ucis zeci de palestinieni, acuzaţi de colaborare cu Israelul, furt sau alte infracţiuni.

Și, deși puterile internaţionale cer dezarmarea organizaţiei teroriste şi retragerea ei de la guvernarea Fâșiei Gaza, nu există încă un acord privitor la forța care va înlocui Hamas.

Locuitorii din Gaza spun că simt tot mai clar prezenţa administraţiei teroriștilor Hamas. Autorităţile monitorizează toate bunurile care intră în zonele controlate de grupare şi percep taxe pentru unele importuri private, inclusiv combustibil şi ţigări, şi amendează comercianţii după bunul plac, potrivit locuitorilor, unii dintre aceștia comercianţi.

Ismail Al-Thawabta, şeful biroului de presă al guvernului controlat de gruparea teroristă Hamas, a negat că gruparea islamistă taxează combustibilul sau ţigările şi a respins ideea creşterii impozitelor, susţinând că administraţia se ocupă doar de sarcini umanitare şi de menţinerea preţurilor sub control.

El a reiterat disponibilitatea grupării teroriste Hamas de a preda puterea unei administraţii tehnocrate, pentru a evita haosul.

„Scopul nostru este ca tranziţia să fie lină”, a susținut reprezentantul teroriștilor.

Locuitori Fâșiei Gaza descriu însă o altă realitate. Hatem Abu Dalal, proprietar al unui mall din Gaza, spune că preţurile sunt ridicate din cauza lipsei de bunuri, iar reprezentanţii guvernului verifică marfa şi stabilesc tarife.

Mohammed Khalifa, aflat la cumpărături în Nuseirat, afirmă că preţurile „se schimbă constant, ca la bursă”.

Planul SUA pentru Gaza, anunţat de preşedintele Donald Trump, a dus la încetarea focului din 10 octombrie şi la eliberarea ultimilor ostatici. Acesta prevede crearea unei autorităţi de tranziţie, desfăşurarea unei forţe multinaţionale de securitate, dezarmarea teroriștilor Hamas şi începerea reconstrucţiei.

Însă surse citate de Reuters arată că implementarea planului stagnează, iar Gaza pare tot mai aproape de o partiţionare de facto, cu forţe israeliene prezente încă în mai mult de jumătate din teritoriu.

Peste 2 milioane de oameni trăiesc în zone controlate de gruparea teroristă Hamas, care a preluat conducerea teritoriului în 2007 de la Autoritatea Palestiniană (AP) condusă de Mahmoud Abbas.

Analistul Ghaith al-Omari spune că gruparea teroristă Hamas încearcă să demonstreze atât populaţiei, cât şi actorilor internaţionali că nu organizaţia nu poate fi ocolită:

„Cu cât comunitatea internaţională întârzie, cu atât Hamas se înrădăcinează mai puternic”, a declarat acesta.

Iar un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că relatările privind taxele impuse de teroriștii Hamas reprezintă motivul pentru care „Hamas nu poate şi nu va guverna Gaza”. O nouă administraţie ar putea fi formată după aprobarea planului de către ONU.

Autoritatea Palestiniană doreşte să aibă un rol în guvernarea post-război, însă Israelul respinge ideea revenirii sale în Gaza, în timp ce gruparea Fatah şi teroriștii Hamas nu se înţeleg asupra formei viitoarei conduceri.

Situaţia rămâne complicată şi în zonele controlate de Israel, unde grupuri palestiniene ostile teroriștilor Hamas încearcă să îşi menţină influenţa. Între timp, condiţiile de trai rămân critice, deşi fluxul de ajutoare a crescut.

Un mare importator de alimente din Gaza spune că teroriștii Hamas nu au revenit la politica sa completă de taxare, dar „observă şi notează totul”. Camioanele sunt oprite la puncte de control, şoferii sunt interogaţi, iar speculanţii sunt amendaţi, ceea ce a redus unele preţuri, dar acestea rămân mult peste nivelurile de dinainte de război.

Gruparea teroristă Hamas avea, înainte de acest război, circa 50.000 de angajaţi publici, inclusiv poliţişti.

Mii dintre aceștia au fost ucişi, iar cei rămaşi îşi declară disponibilitatea de a continua să lucreze sub o nouă administraţie. Gruparea teroristă susținută de dictatura islamistă din Iran a continuat să plătească salarii, reduse la nivelul standardizat de 1.500 de shekeli (470 de dolari) pe lună, folosind, potrivit unor surse diplomatice, rezerve de numerar.

Gruparea teroristă Hamas a înlocuit patru guvernatori regionali ucişi şi 11 membri ai biroului său politic din Gaza, potrivit unor surse apropiate grupării.

Iar comentatorul Mustafa Ibrahim spune că teroriștii Hamas exploatează întârzierile planului: „Va continua până când se formează o alternativă. Nu cred că se va opri înainte de asta”.