Iranul a anunțat că a destructurat o rețea de spionaj israeliano-americane

Iranul a anunțat marți că a destructurat o rețea de spionaj condusă de serviciile de informații israeliene și americane. Divizia de informații a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), armata ideologică a regimului iranian, a făcut public acest anunț printr-un comunicat difuzat de televiziunea de stat, potrivit AFP.

„O rețea condusă de serviciile de informații americane și israeliene a fost identificată în țară și destructurată”, se arată în comunicat. „Operațiunea a fost executată într-un mod coordonat în mai multe provincii”, însă nu au fost oferite detalii despre data și locul exact al operațiunilor sau despre numărul de arestări.

În iunie 2025, Israelul a efectuat o serie de atacuri fără precedent asupra Iranului, ucigând sute de persoane, printre care înalți oficiali militari și oameni de știință din domeniul nuclear. Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete și drone asupra Israelului, provocând peste 25 de victime.

Statele Unite, aliat strategic al Israelului, au efectuat, de asemenea, atacuri asupra unor instalații nucleare iraniene. După aceste schimburi de atacuri, un armistițiu între Iran și Israel a fost implementat la 24 iunie.

Autoritățile iraniene au raportat în ultimele luni mai multe arestări pentru spionaj și execuții ale unor persoane condamnate pentru colaborare cu Mossad, serviciul de informații israelian. În octombrie, o nouă lege a fost adoptată, înăsprind sancțiunile pentru cei acuzați de spionaj în favoarea Israelului sau a Statelor Unite.

Comunicatul IRGC menționează că operațiunea de destructurare a rețelei a avut loc „în mai multe provincii”, însă nu precizează locurile exacte sau datele operațiunilor. Aceasta sugerează o acțiune coordonată pe scară largă, care implică mai multe departamente și agenții de securitate din Iran.

Această acțiune, mai scrie AFP, survine la câteva luni după războiul indirect dintre Iran și Israel, care a inclus atacuri asupra instalațiilor nucleare și pierderi semnificative de vieți omenești.

Tensiunile dintre cele două state și implicarea indirectă a Statelor Unite au determinat intensificarea măsurilor de securitate internă ale Iranului, inclusiv prin legea adoptată în octombrie, care pedepsește sever spionajul pentru Israel sau SUA.