Un oficial israelian sugerează înlăturarea regimului de la Teheran în următorii patru ani

Un oficial de rang înalt din Israel a declarat pentru radiodifuziunea publică din Israel KAN News că Israelul ar trebui să îşi stabilească drept obiectiv răsturnarea regimului de la Teheran înainte de încheierea mandatului lui Donald Trump ca preşedinte al Statele Unite ale Americii.

Oficialul a susţinut totodată că Israelul monitorizează atent eforturile iraniene de a-şi recrea stocul de rachete avansate.

Potrivit acelui oficial israelian, Israelul ar trebui să se concentreze pe „răsturnarea regimului iranian” înainte de data-limită a celui de-al doilea mandat al lui Trump, programat să se încheie în ianuarie 2029.

În timpul interviului, s-a afirmat că Iranul lucrează la reproducerea de rachete avansate şi că Israelul „monitorizează îndeaproape” aceste activităţi.

Iranul a fost supus unor critici internaţionale din cauza programului său de îmbogăţire a uraniului şi a producţiei de rachete balistice, iar israelienii şi aliaţii lor spun că Teheranul dezvoltă capacităţi care ar putea ameninţa regiunea.

De exemplu, un raport al Reuters din 12 iunie 2025 arată că Israelul s-ar putea pregăti să atace Iranul dacă acesta nu acceptă să oprească producţia de material fisionabil.

De asemenea, Iranul a declarat că nu va fi constrâns să renunţe la dreptul său de autoapărare sau la programul său de rachete.

Reacţiile internaţionale au fost variate: Iranul a avertizat că va reacţiona în cazul unui atac israelian contra instalaţiilor sale nucleare.

Alte state au cerut reţinere, invocând riscuri de escaladare a conflictului în Orientul Mijlociu.

În paralel, experţii observă că există diferenţe între capacitatea declarată a Israelului şi realitatea operaţională de a realiza o schimbare de regim în Iran.

Deşi declaraţia oficialului israelian fixeză un obiectiv ambiţios — înlăturarea regimului iranian înainte de încheierea mandatului lui Trump — analiştii subliniază că intervenţia într-un stat atât de bine înarmat şi extins precum Iran reprezintă o provocare majoră.

Un alt raport al Reuters notează că „nu există cale de a distruge un program nuclear prin mijloace militare” în totalitate, în special în ceea ce priveşte instalaţii subterane extinse.

De asemenea, se apreciază că Israelul ar putea avea nevoie de sprijin extern – inclusiv al Statelor Unite – pentru o operaţiune de amploare.

Oficialul israelian şi-a exprimat opinia conform căreia Israelul „trebuie să își stabilească obiectivul de a răsturna regimul iranian până la sfârșitul mandatului lui Trump”.

Iran continuă să lucreze la producţia de rachete avansate, iar Israelul spune că „monitorizează îndeaproape” acele eforturi.

Iran a respins ideea că ar putea fi constrâns să renunţe la dreptul să se apere sau la programul său de rachete.

Experţii spun că daunele aduse până acum instalaţiilor nucleare iraniene par limitate şi că multe facilităţi subterane nu au fost afectate major.

Declaraţia oficialului israelian marchează un moment important în escaladarea discursului public dintre Israel şi Iran.

Stabilirea drept obiectiv a unei schimbări de regim la Teheran înainte de încheierea mandatelor americane reflectă o strategie mult mai agresivă decât în trecut.