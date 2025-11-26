Grindeanu, despre pensiile magistraților: Era bine să nu rămânem într-o formă de prizonierat
- 26 noiembrie 2025, 15:24
Sorin Grindeanu a vorbit miercuri, în Parlament, despre rectificarea bugetară prezentată de Ministerul Finanțelor, dar și despre reforma pensiilor magistraților, subiect care rămâne esențial pentru respectarea angajamentelor din PNRR. Liderul PSD a explicat că în interiorul coaliției au apărut opinii contradictorii privind încasările la buget și a anunțat că a solicitat o analiză detaliată. În același timp, el a avertizat că întârzierea avizului privind reforma pensiilor riscă să lase România „într-o formă de prizonierat” față de deciziile CSM.
Sorin Grindeanu, despre rectificarea bugetară : Mare parte din sume merg spre două capitole
„A venit ieri Ministrul Finanţelor şi ne-a prezentat în mare cum arată rectificarea bugetară. Mare parte din sume merg spre două capitole, o parte către Sănătate, către Casa de Asigurări, pentru a mai plăti din arieratele care vin din spate şi, de asemenea, o sumă importantă către transporturi, unde sunt două chestiuni, plata unor datorii pe subvenţii, pe CFR, şi de asemenea plata unei sume către TAROM, acel ajutor de stat aprobat de către Comisia Europeană. Acolo merg sumele principale. Sigur, mai există şi spre agricultură, a fost prezentată, toată lumea a fost de acord”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament.
Totodată, liderul PSD a mai precizat că, în privința încasărilor ANAF, a cerut colegilor săi o evaluare detaliată pentru a vedea clar efectele schimbărilor fiscale asupra bugetului.
„Am văzut în această perioadă diverse puncte de vedere, unele care spuneau că a fost un impact pozitiv, în sensul că s-a colectat mult mai bine, altele care spun că din contră, chiar dacă am crescut, de exemplu, TVA, încasările n-au fost pe măsura creşterii acestor cote. Şi atunci am cerut colegilor mei, o să prezint, în momentul când o să analizez şi eu ce-mi vor da ei, un punct de vedere”, a afirmat Grindeanu.
În acest timp, premierul Ilie Bolojan susținea, săptămâna trecută, că măsurile economice aplicate până acum dau rezultate. ”Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.
Grindeanu, despre reforma pensiilor magistraților: „Era bine să nu rămânem într-o formă de prizonierat”
Președintele PSD a vorbit și despre reforma pensiilor magistraților, avertizând că România a pierdut timp prețios și că doar un aviz rapid din partea CSM poate evita depășirea termenelor din PNRR.
„Nu trebuie să îmi spuneţi mie de şanse. Ştiţi foarte bine părerea mea şi continui să o susţin că noi am pierdut timpul, timp de o lună de zile, când trebuia să folosim acea perioadă pentru a trimite un proiect de lege şi nu eram la mâna CSM-ului, dar deja ţine de trecut această treabă. Şi atunci, eu sper să dea CSM-ul acest aviz, astfel încât joi seara să existe o şedinţă de guvern şi să poată fi trimis acest proiect”, a spus Grindeanu.
Calendarul avizului și trimiterea proiectului în Parlament
Grindeanu a reiterat că viteza de reacție este esențială pentru a respecta termenele și a menționat că, dacă avizul este emis joi, „e în interesul României ca guvernul să facă de îndată o şedinţă de guvern, să trimită către Parlament acest proiect de lege”.
Liderul PSD a adăugat că voturile din diverse Curți de Apel arată întârzierea procesului: „Am văzut că încă se votează în diverse Curţi de Apel, sunt programate astfel de voturi, era bine să nu rămânem într-o zonă în care să fim într-o formă de prizonierat, la o decizie”.
Potrivit acestuia, dacă ritmul anunțat este respectat, proiectul poate parcurge toate etapele — inclusiv cele trei zile pentru depunerea amendamentelor — și poate fi adoptat în timp util.
