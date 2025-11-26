Politica

Grindeanu, despre pensiile magistraților: Era bine să nu rămânem într-o formă de prizonierat

Comentează știrea
Grindeanu, despre pensiile magistraților: Era bine să nu rămânem într-o formă de prizonieratSorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Sorin Grindeanu a vorbit miercuri, în Parlament, despre rectificarea bugetară prezentată de Ministerul Finanțelor, dar și despre reforma pensiilor magistraților, subiect care rămâne esențial pentru respectarea angajamentelor din PNRR. Liderul PSD a explicat că în interiorul coaliției au apărut opinii contradictorii privind încasările la buget și a anunțat că a solicitat o analiză detaliată. În același timp, el a avertizat că întârzierea avizului privind reforma pensiilor riscă să lase România „într-o formă de prizonierat” față de deciziile CSM.

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare. Sursă foto: Facebook

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:19 - Fulgy, scandal și bătaie în Dubai. În rolurile principale el și BDLP
16:11 - Mirel Curea: Toate jocurile din jurul lui Nicușor Dan trebuie să plece de la rezultatul primului tur
16:02 - Trump anunță că Putin face concesii cu privire la teritoriu
15:56 - Nicușor Dan: Statul rămâne în urmă față de ritmul societății
15:47 - Impactul economic al încetării activității Lukoil în România. Statul poate acționa pentru a controla situația
15:35 - Decizie dată de judecători într-un dosar celebru din fotbalul românesc. Mari emoții pentru Dumitru Dragomir

HAI România!

S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului

Proiecte speciale