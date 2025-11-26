Grindeanu, despre pensiile magistraților: Era bine să nu rămânem într-o formă de prizonierat

Sorin Grindeanu a vorbit miercuri, în Parlament, despre rectificarea bugetară prezentată de Ministerul Finanțelor, dar și despre reforma pensiilor magistraților , subiect care rămâne esențial pentru respectarea angajamentelor din PNRR. Liderul PSD a explicat că în interiorul coaliției au apărut opinii contradictorii privind încasările la buget și a anunțat că a solicitat o analiză detaliată. În același timp, el a avertizat că întârzierea avizului privind reforma pensiilor riscă să lase România „într-o formă de prizonierat” față de deciziile CSM.

„A venit ieri Ministrul Finanţelor şi ne-a prezentat în mare cum arată rectificarea bugetară. Mare parte din sume merg spre două capitole, o parte către Sănătate, către Casa de Asigurări, pentru a mai plăti din arieratele care vin din spate şi, de asemenea, o sumă importantă către transporturi, unde sunt două chestiuni, plata unor datorii pe subvenţii, pe CFR, şi de asemenea plata unei sume către TAROM, acel ajutor de stat aprobat de către Comisia Europeană. Acolo merg sumele principale. Sigur, mai există şi spre agricultură, a fost prezentată, toată lumea a fost de acord”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Totodată, liderul PSD a mai precizat că, în privința încasărilor ANAF, a cerut colegilor săi o evaluare detaliată pentru a vedea clar efectele schimbărilor fiscale asupra bugetului.

În acest timp, premierul Ilie Bolojan susținea, săptămâna trecută, că măsurile economice aplicate până acum dau rezultate. ”Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.