Parlamentul respinge legea pensiilor magistraților, după verdictul CCR

Decizia Curții Constituționale de a declara în totalitate neconstituțional proiectul privind pensiile magistraților a determinat comisiile juridice reunite ale Parlamentului să emită un raport de respingere. Deși Guvernul își asumase răspunderea pe acest act normativ, parlamentarii au concluzionat că nu mai există posibilitatea corectării textului, având în vedere caracterul integral al neconstituționalității.

„Proiectul de lege a fost declarat neconstituţional în ansamblul său de către Curte, pe cale de consecinţă noi nu putem remedia textul, fiind în ansamblul său declarat neconstituţional. Dacă era un singur text declarat neconstituţional aveam la dispoziţie 45 de zile de a remedia textul. (...) Dar, fiind declarat în ansamblul său, singura procedură pe care o avem la îndemână este să dăm un raport de respingere, ca urmare a deciziei CCR”, a explicat preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Bogdan Ciucă.

În cadrul dezbaterilor din Parlament, senatorul AUR Corneliu Negru a criticat poziția Curții Constituționale, afirmând că numai Legislativul are autoritatea de a decide asupra parcursului unui proiect de lege, motiv pentru care documentul ar trebui menținut în procedură.

„Această lege a trecut prin procedura asumării răspunderii, acum suntem în procedură normală, ar trebui să urmeze aceeaşi cale ca şi cea de aprobare. Am citit decizia CCR cu atenţie şi îngrijorare şi am observat că Curtea ne şi impune încetarea de drept, încetarea de drept putea fi constatată şi de Birourile permanente reunite având în vedere procedura asumării răspunderii. În opinia mea, Curtea prin această decizie încalcă suveranitatea poporului. (...) Acum suntem în situaţia în care un grup exercită suveranitatea poporului fără a avea aceast drept prevăzut din Constituţie”, a susţinut senatorul AUR.

Pe fondul discuțiilor tot mai aprinse din comisiile parlamentare, senatoarea Cosmina Cerva, din grupul Pace Întâi România, a susținut că nu se impune întocmirea unui raport de respingere, ci doar consemnarea deciziei Curții Constituționale de către Legislativ. „Procedura pe care o urmaţi nu este prevăzută niciunde în legislaţie. Ce respingem?”, a întrebat aceasta.

În replică, senatorul PNL Daniel Fenechiu a subliniat că rolul CCR nu este acela de a elimina o lege, ci de a constata dacă aceasta respectă sau nu Constituția.

„Curtea identifică şi stabileşte dacă o lege e sau nu constituţională. În baza deciziei Curţii, dăm un raport de respingere”, a punctat Fenechiu.

Documentul de respingere va ajunge în plen tot miercuri, când este programată o ședință comună a celor două Camere. În paralel, premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că noua formă a proiectului privind pensiile magistraților a fost transmisă către Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare și că, odată emis punctul de vedere al CSM, „cel mai târziu, pe data de 28 noiembrie va fi declanşată procedura de angajare a răspunderii Guvernului”.