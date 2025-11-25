Noi disensiuni în sânul coaliției, pe tema cumulului pensiei cu salariul

Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că PSD nu va susține nicio excepție la proiectul legii privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, în afara celor prevăzute în decizia CCR nr. 1414/2009. Premierul Ilie Bolojan explică faptul că proiectul va viza pensiile necontributive și trebuie să respecte deciziile Curții Constituționale.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat public poziția PSD în legătură cu proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat.

Formațiunea nu va susține nicio excepție în afara celor stabilite deja prin decizia Curții Constituționale nr. 1414/2009. Declarația vine în contextul în care Guvernul finalizează cadrul legislativ privind limitarea cumului dintre veniturile din pensie și cele din activități remunerate în sectorul public.

Florin Manole a explicat că singurele excepții permise sunt cele prevăzute de instanța constituțională, adică persoanele care au mandate cu durată stabilită direct în Constituție. În rest, PSD nu va accepta derogări suplimentare.

„Decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curţii Constituţionale Nr. 1414/2009. Aceasta se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituţie”.

Ministrul a precizat că obiectivul este conturarea unui cadru legislativ realist, care să fie aplicat fără dificultăți.

„Vrem să facem un proiect aplicabil, nepopulist, care să aibă rezultate concrete”, a adăugat Florin Manole.

Premierul Ilie Bolojan a detaliat, cu câteva zile înainte, stadiul lucrărilor privind proiectul legislativ. Acesta a precizat că interdicția cumulului dintre pensie și salariu va viza în principal pensiile necontributive, iar forma exactă a proiectului este încă în analiză.

Potrivit premierului, Guvernul trebuie să țină cont de toate deciziile Curții Constituționale referitoare la acest subiect. Bolojan a subliniat că orice prevedere contrară jurisprudenței CCR ar duce automat la declararea legii ca neconstituțională.

„Proiectul va fi definitivat cel mai târziu luni. E posibil că ceea ce aţi văzut să nu fie o formă finală. Impunerea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul, pe care dorim să o facem, trebuie să ţină cont de decizii ale Curţii Constituţionale legate de această speţă şi de realităţile din domeniu. Gândiţi-vă că, dacă un om este ales într-o funcţie, deci este votat într-o funcţie, el intră într-o zonă în care, dacă am declara aşa ceva, din start, proiectul probabil că ar fi declarat neconstituţional”.

Premierul a mai explicat că în discuție se află doar pensiile necontributive, considerând că acestea nu pot fi cumulate cu salariile plătite din fonduri publice.

„Acest proiect ar urma să vizeze pensiile care sunt necontributive”, a precizat Bolojan.