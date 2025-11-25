Bolojan, mesaj pentru Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor: România trebuie să facă mai mult

Premierul Ilie Bolojan a transmis, cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, că fiecare caz de femicid reprezintă o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să își schimbe urgent abordarea, cerând instituțiilor să ofere sprijin rapid și profesionist victimelor, fără a le plimba de la o instituție la alta.

”Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri şi cer instituţiilor statului să-şi schimbe urgent abordarea. ” A declarat Bolojan.

Bolojan a declarat că modificările legislative aflate în proces parlamentar, precum prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu și continuarea anchetei în cazurile de violență domestică, sunt pași clari pentru protecția persoanelor vulnerabile și pedepsirea agresorilor. Victimele vor putea solicita un nou ordin de protecție dacă riscul persistă și nu vor mai putea renunța la cererea inițială.

Premierul a explicat că schimbările legislative trebuie dublate de capacitatea instituțiilor de a acționa rapid și coerent pentru siguranța persoanelor aflate în pericol. El a precizat că oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate și mai puțină suferință.

Bolojan afirmă că este vital ca statul să cunoască realitatea și să aplice corect legea pentru a proteja oamenii vulnerabili. Premeierul a declarat că un alt pas important de acțiune este creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este esențial ca femeile și fetele care cer ajutor să primească sprijin profesionist în cel mai scurt timp, fără a fi plimbate între instituții. El a considerat binevenită inițiativa de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice, care prevede prezentarea imediată a agresorului procurorului atunci când polițiștii constată încălcarea unui ordin de protecție.

Bolojan și-a exprimat aprecierea față de rolul societății civile în corectarea cadrului legal și a subliniat necesitatea continuării colaborării cu autoritățile. El a transmis că fetele și femeile merită respect, siguranță și încrederea că au dreptul la o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență.