Sectorul din București cu toleranță zero față de violența împotriva femeilor

Primăria Sectorului 2 împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și în parteneriat cu Asociația ANAIS lansează o campanie amplă de informare și prevenție în contextul evenimentului internațional „16 Zile de Activism împotriva Violenței asupra Femeilor”.

Primăria Sectorului 2 a Municipiului București, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și în parteneriat cu Asociația ANAIS, lansează campania de conștientizare „Sector 2 spune NU violenței domestice” care se va desfășura în perioada 25 noiembrie-10 decembrie 2025.

Demersul lansat astăzi, 25 noiembrie 2025, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, se va desfășura la nivelul Sectorului 2 și va promova următorul mesaj: - „În Sectorul 2, spunem clar: toleranță zero pentru violența împotriva femeilor. Fiecare femeie merită liniște. Fiecare femeie merită siguranță.” De la Universitate până în Pantelimon, campania își dorește ca Sectorul 2 să fie un loc în care femeile pot trăi, munci, iubi și își pot crește copiii în siguranță.

Campania are loc în cadrul inițiativei internaționale „16 Zile de Activism împotriva Violenței asupra Femeilor” și urmărește să mobilizeze atât comunitatea, cât și autoritățile locale, într-un efort comun de prevenire, informare și solidaritate – în contextul în care violența domestică nu este o problemă „privată”, ci una care privește întreaga comunitate și la care instituțiile au obligația să răspundă rapid, coerent și responsabil.

1 din 4 femei din România este victimă a violenței domestice, conform statisticilor oficiale. Există însă femei care nu apar niciodată în aceste statistici. Sunt cele care nu raportează abuzurile de teamă că vor fi judecate, de frică, de rușine și nu în ultimul rând, din cauză că nu au încredere că cineva le poate ajuta. O femeie care este victimă a violenței domestice poate trece neobservată, în metrou, în stație de autobuz sau la birou, pentru că violența domestică nu arată mereu așa cum o promovează stereotipurile. Nu țipă întotdeauna, nu afișează vânătăi și nici nu trântește ușa. De multe ori, este ascunsă în gesturi mici, în mesaje de control, în tăceri la masa de seară, în „așa se face” și „așa trebuie”.

Campania derulată în Sectorul 2 abordează fenomenul violenței domestice prin mesaje vizuale puternice, afișate în stațiile de metrou, în stațiile STB, pe panouri outdoor, în instituțiile publice, precum și în mediul online. Scopul ei este, pe de o parte, să aducă în atenția publicului realitatea violenței domestice, iar pe de altă parte, să încurajeze victimele să ceară ajutor, oferindu-le informațiile și sprijinul de care au nevoie pentru a ieși din astfel de situații.

„Există femei care trăiesc ani de zile cu frica în buzunar, cu rușinea în voce și cu vinovăția pe piele. Fără ca nimeni să știe. Pentru o femeie din Sectorul 2 care vede un afiș într-o stație de autobuz sau de metrou ar putea fi acel moment în care realizează că nu e singură așa cum credea, că există instituții și soluții care pot apela, oameni care le pot ajuta să treacă peste frică și să-și recâștige dreptul esențial la o viață trăită cu demnitate, liniște și calitate, nu doar… supraviețuită”, declară Carmen NEMEȘ, Președinta Asociației ANAIS.

Pentru a lupta cu toate forțele împotriva acestui fenomen, este nevoie de implicarea autorităților, dar și a comunității, care este încurajată să ia atitudine, să nu asiste tăcută la situații de violență împotriva femeilor, ci și să fie alături de victime și să le încurajeze să iasă din relațiile abuzive care le distrug sau curmă viața.

„Violența împotriva femeilor nu este o chestiune privată, ci una care privește întreaga comunitate. Ca autoritate locală, avem responsabilitatea de a garanta siguranță, nu tăcere. În Sectorul 2 transmitem ferm: toleranță zero față de violența împotriva femeilor. Fiecare femeie trebuie să se poată deplasa la muncă, să își plimbe copilul în parc, să își facă cumpărăturile și să se întoarcă acasă fără teamă. Prin această campanie ne asumăm în mod public un angajament ferm și o responsabilitate reală,” afirmă Rareș HOPINCĂ, Primarul Sectorului 2.

„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu spriinul Primăriei Sector 2 și în parteneriat cu Asociația Anais a inițiat campania „Sectorul 2 spune NU violenței domestice”, cu scopul de a transmite un mesaj puternic împotriva abuzului în familie și de a mobiliza comunitatea în jurul valorilor respectului și demnității.

Este responsabilitatea noastră, ca instituție, să sprijinim victimele, să le oferim acces la servicii de consiliere, protecție și reintegrare, dar și să educăm publicul cu privire la consecințele dramatice ale tolerării violenței.

Prin această campanie, dorim să încurajăm cetățenii să rupă tăcerea, să ceară ajutor și să înțeleagă că există soluții și sprijin. DGASPC Sector 2 rămâne un partener activ în lupta pentru o comunitate sigură, în care respectul și demnitatea fiecărei persoane sunt valori fundamentale.” declară, Akan OSMAN, Director General DGASPC Sector 2.

Primăria Sectorului 2, prin vocea Primarului Rareș HOPINCĂ, și Asociația ANAIS, prin Fondatoarea și Președinta Carmen NEMEȘ, transmit un mesaj comun: violența domestică nu este tolerată, iar siguranța fiecărei femei este o prioritate. Schimbarea începe prin recunoașterea problemei, informarea comunității și promovarea solidarității între cetățeni. În același timp, inițiativa încurajează implicarea bărbaților, arătând că respectul, grija și responsabilitatea sunt alternative la control și frică.

„Mulțumim domnului Primar al Sectorului 2, Rareș Hopincă, pentru deschidere și încrederea de a susține o campanie ”altfel”, care vorbește despre violența domestică așa cum este ea trăită, nu doar așa cum apare în statistici sau în discursuri oficiale. Sperăm ca și alți reprezentanți ai administrației să îmbrățișeze o viziune mai amplă asupra violenței domestice – una care nu se oprește doar la teorii, ci privește siguranța femeilor ca pe o condiție de bază a unei vieți demne în comunitate. În același timp, avem nevoie de bărbați care să fie parte din schimbare: bărbați care, prin felul în care trăiesc, iubesc și se raportează la ceilalți, devin contraexemplul masculinității toxice și arată că puterea poate însemna respect, grijă și responsabilitate, nu control și frică”, adaugă Carmen NEMEȘ.

Femeile aflate în pericol sau care au nevoie de sprijin pot apela la DGASPC Sector 2, la instituțiile specializate în intervenția în cazuri de violență domestică, precum și la organizațiile neguvernamentale care le pot oferi ajutor suplimentar.

DGASPC Sector 2 - Centrul de Consiliere pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie - telefon: 0770.800.323 sau 031.405.07.85 / email: combatere.violenta@social2.ro / site: https://social2.ro/

Serviciului Ambulanța Socială – telefon: 021.9862 - intervenție în stradă și comunitate pentru persoane cu adicții, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale, program 24/7

0800500333 – HELPLINE ANES cu număr unic la nivel național destinat victimelor violenței domestice , program 24/7

Asociația ANAIS – telefon: 0736.380.879 / e-mail: contact@asociatia-anais.ro / site: https://asociatia-anais.ro/

În plus, în cele 16 zile de activism împotriva violenței la adresa femeilor, Asociația ANAIS va organiza și ateliere dedicate femeilor din Sectorul 2. În cadrul acestor întâlniri, participantele vor putea învăța strategii de autoapărare, își vor putea clarifica drepturile, vor discuta despre gestionarea emoțiilor și vor descoperi resurse care le pot ajuta să devină mai independente, inclusiv din punct de vedere financiar. Atelierele sunt gândite ca spații sigure, în care femeile pot învăța lucruri utile, își pot crește încrederea în sine și pot primi sprijin din partea specialiștilor juridici, psihologi și experți în egalitate de gen.

Primăria Sectorului 2 coordonează și sprijină, prin serviciile sale de asistență socială și prin parteneriate cu organizații neguvernamentale, programe dedicate creșterii siguranței femeilor și copiilor, prevenirii violenței domestice și facilitării accesului la servicii de sprijin pentru persoanele aflate în situații de vulnerabilitate.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 are un rol esențial în sprijinirea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Oferă servicii sociale de calitate și asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie de pe raza Sectorului 2.

Asociația ANAIS este o organizație neguvernamentală înființată în 2011, care oferă servicii specializate pentru femei afectate de violență domestică și violență de gen: consiliere juridică, psihologică și socială, reprezentare în instanță, campanii de informare și advocacy pentru îmbunătățirea legislației și a răspunsului instituțional.