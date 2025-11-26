ANAF a intrat pe OnlyFans. Statul vrea partea sa din show-ul privat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit peste 100 de utilizatori din România ai platformelor pentru adulți, între care și OnlyFans, care nu au declarat venituri obținute în perioada 2023–2024, estimate la aproximativ 65 de milioane de lei. Din această sumă, statul ar urma să încaseze aproape 8 milioane de lei din impozite și contribuții sociale.

Potrivit unui comunicat al ANAF, structura centrală și direcțiile regionale au demarat verificări asupra a 103 persoane fizice care au obținut venituri din realizarea de conținut video. „Conform datelor analizate de inspectorii ANAF Antifraudă, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanțiale de la platformele OnlyFans și LiveJasmine, operate de Fenix International și JWS International. Analiza preliminară arată că aceste venituri , în valoare totală de 64,25 milioane lei, nu au fost declarate autorităților fiscale”, se arată în comunicat.

În urma evaluărilor de risc, ANAF a estimat obligații suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS aferente sumelor nedeclarate.

Persoanele verificate sunt atât femei, cât și bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 49 de ani. Potrivit ANAF, veniturile individuale identificate variază semnificativ, de la 200.000 de lei până la 3,15 milioane de lei pentru perioada menționată.

„Totodată, în prezent, alte 384 de persoane fizice, creatori de conținut video, care au încasat venituri de 280 milioane de lei, fac obiectul analizelor de risc ale ANAF. Acțiunea se înscrie în seria controalelor țintite privind veniturile obținute din activități online, un domeniu în expansiune, în care metodele de fraudă și evaziune se diversifică constant”, mai informează ANAF.

Conform legislației fiscale, veniturile obținute din platforme precum OnlyFans sunt considerate venituri din activități independente și trebuie declarate la ANAF. Acestea sunt supuse următoarelor obligații:

Impozitul pe venit-cota unică de 10% din venitul net, calculat ca diferența dintre venituri și cheltuieli deductibile.

Contribuția la sănătate (CASS)- se plătește un procent fix, calculat din salariul minim brut pe economie, dacă veniturile anuale depășesc plafonul stabilit prin lege.

Contribuția la pensii (CAS)- similar CASS, se achită un procent fix calculat din salariul minim brut pe economie, dacă veniturile anuale depășesc plafonul legal.

-