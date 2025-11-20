Modificări majore la Declarația Unică. Cum vor fi raportate veniturile către ANAF în 2026

ANAF introduce schimbări majore pentru Declarația Unică, formularul 212 , care va fi transmisă contribuabililor precompletată începând cu 2026, pentru veniturile aferente anului 2025. Termenul de depunere rămâne 25 mai 2026.

Declarația Unică trebuie depusă de persoanele care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură sau piscicultură.

„Începând cu acest an fiscal, contribuabilul va primi formularul precompletat automat de ANAF, pe baza datelor disponibile în bazele de date ale agenției și informațiilor primite de la plătitorii de venituri, declarațiile anterioare ale contribuabililor, evidența contractelor de închiriere și alte autorități care dețin informații relevante, inclusiv despre statutul de pensionar”, se arată în proiectul ANAF.

Declarația Unică precompletată va include deja veniturile realizate, impozitul pe venit datorat, baza de calcul și cuantumul contribuțiilor sociale și de sănătate: „Astfel, contribuabilii nu mai trebuie să adune manual informațiile din mai multe surse. Pentru persoanele asigurate în sisteme proprii de pensii sau pensionari, secțiunea privind contribuția de asigurări sociale nu va fi completată”

-Declarațiile depuse de plătitorii de venituri (formulare 205 și 112);

-Declarațiile depuse anterior de contribuabili (formulare 212 și 204);

-Evidența contractelor de închiriere;

-Informații de la alte autorități, inclusiv despre calitatea de pensionar;

-Registrul contribuabililor și normele anuale de venit.

Persoanele care au venituri pentru care trebuie să plătească impozite sau contribuții sociale vor trebui să verifice corectitudinea datelor și să depună declarația completată la ANAF. Cei care primesc formularul precompletat, dar nu au obligații fiscale, nu trebuie să-l depună. În schimb, contribuabilii care nu primesc formularul precompletat și au venituri pentru care datorează impozite sau contribuții rămân obligați să depună Declarația Unică.

Contribuabilul are posibilitatea de a depune o declarație rectificativă dacă identifică erori sau informații lipsă.

Formularul precompletat va fi disponibil din 31 martie 2026, prin Spațiul Privat Virtual (SPV). Cei fără cont SPV vor putea ridica declarația precompletată în format letric la sediul ANAF. Contribuabilul trebuie să verifice corectitudinea datelor și să depună declarația completată până la 25 mai 2026.

Poiectul ANAF, AICI.